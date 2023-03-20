Первые слова Си Цзиньпина в москве: заявил, что будет "стоять вместе с россией"

Сегодня, 20 марта, лидер Китая Си Цзиньпин приехал в россию, где у него должна состояться встреча с российским президентом владимиром путиным. По прибытии в столицу рф он заявил, что Китая и россия — это добрые соседи и надежные партнеры.

Об этом пишет один из российских Telegram-каналов.

Си Цзиньпин также заявил, что Китай готов вместе с россией стоять на страже миропорядка, основанного на международном праве. Кроме того, он рассчитывает обсудить с президентом рф международные темы и наметить план развития стратегического взаимодействия.

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