Первые слова Си Цзиньпина в москве: заявил, что будет "стоять вместе с россией"
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Сегодня, 20 марта, лидер Китая Си Цзиньпин приехал в россию, где у него должна состояться встреча с российским президентом владимиром путиным. По прибытии в столицу рф он заявил, что Китая и россия — это добрые соседи и надежные партнеры.
Об этом пишет один из российских Telegram-каналов.
Си Цзиньпин также заявил, что Китай готов вместе с россией стоять на страже миропорядка, основанного на международном праве. Кроме того, он рассчитывает обсудить с президентом рф международные темы и наметить план развития стратегического взаимодействия.
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