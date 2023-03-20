Китай сделал заявление насчет ордера на арест путина

Китай будет продолжать играть объективную и справедливую роль в т.наз. "украинском кризисе"

В Китае прокомментировали решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест российского президента владимира путина, отметив, что МУС должен занять "справедливую позицию" и "уважать иммунитет" кремлевского диктатора.

Такое заявление сегодня, 20 марта, сделал официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь, передает The Guardian.

"Международный уголовный суд должен занять объективную и беспристрастную позицию, уважать юрисдикционный иммунитет глав государств согласно международному праву", — сказал спикер дипломатического ведомства.

Также он добавил, что Китай продолжит играть справедливую роль в т.наз. "украинском кризисе" (так в Пекине называют войну россии с Украиной. — Ред.), а также занимать конструктивную позицию в мирных переговорах.

Отметим, что 20 марта лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в москву, где у него состоится встреча с путиным. Как заявляют российские пропагандисты, встреча глав россии и Китая состоится один на один.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 17 марта Международный суд в Гааге выдал ордер на арест путина и уполномоченной по правам ребёнка марии львовой-беловой, ответственной за депортацию детей из оккупированных территорий Украины в россию.

В рф заявили, что заявления МУС о выдаче ордера для них являются "ничтожными", поскольку они не сотрудничают в этим органом. А президент Украины Владимир Зеленский назвал решение суда веским и отметил, что с него начнется историческая ответственность.