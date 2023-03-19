Вместо Африки в Гаагу? В ЮАР ответили по поводу ареста путина по решению МУС

путин может посетить ЮАР уже в августе

Надежды на то, что российский диктатор владимир путин все же будет задержан и передан Гааге уже в этом году во время своего визита в ЮАР имеют под собой основания. Все дело в том, что ЮАР признает юрисдикцию МУС, а в её правительстве уже сделали интересное заявление по этому поводу.

Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на слова пресс-секретаря президента ЮАР Сирила Рамафосы Винсента Магвеньи.

Он заявил, что Южная Африка осознает свои юридические обязательства, имея в виду предполагаемый визит владимира путина после того, как международный суд выдал ордер на арест российского лидера. При этом, там отметили, что до его визита будут взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами.

"Мы, как правительство, осознаем наши юридические обязательства. Однако до саммита мы продолжим взаимодействие с различными соответствующими заинтересованными сторонами", — сказал Винсент Магвенья.

Стоит отметить, что ожидалось, что президент россии путин посетит Южную Африку в августе для участия в саммите БРИКС, однако официального подтверждения пока этому нет.

В материале отмечается, что такой визит поставит правительство Рамафосы, которое, к слову, не осудило вторжение россии в Украину, в шаткое положение после ордера на арест.

"Мы принимаем к сведению сообщение об ордере на арест, выданном МУС. Южная Африка сохраняет приверженность и очень сильное желание, чтобы конфликт в Украине был урегулирован мирным путем путем переговоров",- казал Магвенья.

Напомним, , что 17 марта Международный суд в Гааге выдал ордер на арест владимира путина, по делу в похищении украинских детей. Российский диктатор теперь не сможет покидать территорию россии потому, что за её пределами его ждет тюрьма. путина могут и должны задержать на территории 123 стран.