Укр

путина могут арестовать до конца года: названо вероятное место

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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владимир путин
владимир путин

Глава кремля может посетить страну, признающую юрисдикцию МУС

Российский диктатор владимир путин может быть арестован в августе текущего года, однако надеяться на это пока рано.

Как информирует Sky News, это связано с намерением путина отправиться в одну из стран, которая ратифицировала Римский статут, то есть признала юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС).

Речь идет о саммите БРИКС, который пройдет в августе 2023 года в южноафриканском городе Дурбан.

Южно-Африканская Республика (ЮАР) входит в число стран, признающих юрисдикцию МУС, а значит должна произвести арест российского диктатора, если он появится на территории страны.

Хоть официального подтверждения визита путина в ЮАР пока не поступало, однако об этом уже сообщили российские пропагандисты.

Впрочем, издание выразило сомнения в том, что руководство страны отдаст приказ об аресте путина, если тот все же решится туда приехать. В пример приводится визит в ЮАР президента Судана Омара аль-Башира в 2015 году, который завершился без неожиданностей даже несмотря на наличие ордера на арест от МУС.

Как сообщалось ранее, 17 марта МУС принял решение о выдаче ордера на арест путина и "уполномоченной по правам ребенка" Марии Львовой-Беловой по делу о депортации украинских детей.

"Телеграф" в свою очередь спросил бывшего министра юстиции Николая Онищука о том, что означает это решение МУС против путина и какие оно будет иметь последствия для главы кремля.

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#Россия #ЮАР #Владимир Путин #МУС