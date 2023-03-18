путіна можуть заарештувати до кінця року: названо ймовірне місце

Глава кремля може відвідати країну, яка визнає юрисдикцію МКС

Російський диктатор володимир путін може бути заарештований у серпні поточного року, проте сподіватися на це поки що зарано.

Як інформує Sky News, це пов’язано з наміром путіна відправитися в одну з країн, яка ратифікувала Римський статут, тобто визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС).

Йдеться про саміт БРІКС, який відбудеться у серпні 2023 року у південноафриканському місті Дурбан.

Південно-Африканська Республіка (ПАР) входить до країн, які визнають юрисдикцію МКС, а отже має провести арешт російського диктатора, якщо він з’явиться на території країни.

Хоча офіційного підтвердження візиту путіна до ПАР поки що не надходило, проте про це вже повідомили російські пропагандисти.

Втім, видання висловило сумніви в тому, що керівництво країни віддасть наказ про арешт путіна, якщо той все ж таки наважиться туди приїхати. Наприклад, візит до ПАР президента Судану Омара аль-Башира у 2015 році, який завершився без несподіванок навіть попри наявність ордера на арешт від МКС.

Як повідомлялося раніше, 17 березня МКС прийняв рішення про видачу ордера на арешт путіна та "уповноважену з прав дитини" Марію Львову-Бєлову у справі про депортацію українських дітей.

"Телеграф" своєю чергою запитав колишнього міністра юстиції Миколи Оніщука про те, що означає це рішення МКС проти путіна і які вони будуть мати наслідки для глави кремля.