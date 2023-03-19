Замість Африки у Гаагу? У ПАР відповіли щодо арешту путіна за рішенням МКС

путін може відвідати ПАР вже у серпні

Надії на те, що російського диктатора володимира путіна все ж таки буде затримано і передано Гаазі вже цього року під час свого візиту до ПАР мають під собою підстави. Справа в тому, що ПАР визнає юрисдикцію МКС, а в її уряді вже зробили цікаву заяву з цього приводу.

Про це пише агентство Reuters, посилаючись на слова прес-секретаря президента ПАР Сиріла Рамафоси Вінсента Магвенії.

Він заявив, що Південна Африка усвідомлює свої юридичні зобов’язання, маючи на увазі ймовірний візит володимира путіна після того, як міжнародний суд видав ордер на арешт російського лідера. При цьому там зазначили, що до його візиту взаємодіятимуть із усіма зацікавленими сторонами.

"Ми, як уряд, усвідомлюємо наші юридичні зобов’язання. Однак до саміту ми продовжимо взаємодію з різними відповідними зацікавленими сторонами", — сказав Вінсент Магвенья.

Варто зазначити, що очікувалося, що президент росії путін відвідає Південну Африку в серпні для участі в саміті БРІКС, проте офіційного підтвердження наразі цього немає.

У матеріалі наголошується, що такий візит поставить уряд Рамафоси, який, до речі, не засудив вторгнення росії в Україну, у хитке становище після ордера на арешт.

"Ми приймаємо до відома повідомлення про ордер на арешт, виданий МКС. Південна Африка зберігає відданість і дуже сильне бажання, щоб конфлікт в Україні був урегульований мирним шляхом шляхом переговорів", — казав Магвенья.

Нагадаємо, що 17 березня Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт володимира путіна, у справі у викраденні українських дітей. Російський диктатор тепер не зможе залишати територію Росії тому, що за її межами на нього чекає в’язниця. Путина можуть і повинні затримати на території 123 країн.