Китай зробив заяву щодо ордера на арешт путіна

У Міністерстві закордонних справ Китаю зробили заяву щодо ордера на арешт російського президента володимира путіна.

Він закликав Міжнародний кримінальний суд "поважати імунітет" російського президента, повідомляє 24 канал.

"Міжнародний кримінальний суд має зайняти об’єктивну та неупереджену позицію, поважати юрисдикційний імунітет глав держав згідно з міжнародним правом", — заявив речник відомства Ван Веньбінь.

Також він додав, що Китай продовжить відігравати справедливу роль в українській кризі, а також займати конструктивну позицію у мирних переговорах.

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