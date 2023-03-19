"Ще б на коліна стали!": в мережі обурені спілкуванням путіна із жителями Маріуполя (відео)

Багато хто все ще не вірить, що поїздка путіна на Донеччину — не постановочні кадри

У ніч на 19 березня російський диктатор володимир путін побував в окупованому Маріуполі. Чимало деталей вказують або на постановку пропаганди, або на заздалегідь продуманий крок політика, якого максимально убезпечили від можливих небезпек. Одна із таких — спілкування політика із начебто місцевими жителями, що вже виглядає дещо дивно з огляду на діючу в місті комендантську годину.

Відповідні відео розмістили росЗМІ. Зважаючи на те, що Маріуполь продовжує бути однією із найбільших ран російсько-української війни, чимало користувачів мережі одразу ж звернули на нього увагу.

У ролику присутні кілька десятків осіб (частина із них — охоронці диктатора). Хтось радісно потискає путіну руку, хтось стверджує, що "нарешті дочекалися", а хтось відверто зізнається, що чекав на "русскій мір".

"Дякуємо вам за перемогу! Ми дочекалися! Ми за вас молимося! — заявила одна із начебто жительок Маріуполя. — Це маленький шматочок раю зараз у нас тут…"

Подібні слова виглядають дуже дивно з огляду на загальний стан окупованого міста. Попри те, що в одному із районів росіяни активно продовжують зводити нові будинки, в усіх інших все ще вистачає розбитих будинків та зруйнованої інфраструктури. Утім путін, як і водиться "хорошому царю", пообіцяв "розширити рай" ще більше.

При цьому добре відомо, що попереднє життя людей було скалічено саме через російську армію, яка прицільно руйнувала Маріуполь під час штурму.

Мабуть, саме тому реакція соцмереж є вельми прогнозованою. Дехто відверто насміхається з такої вистави, а хтось — не розуміє поведінки "маріупольців".

Зазначимо, що під час свого візиту до Маріуполя володимир путін самостійно кермував автомобілем і побував у місцевій філармонії. При цьому в мережі уже звернули увагу на кілька цікавих моментів його поїздки, котрі демонструють певні особливості, характерні для російської пропаганди.