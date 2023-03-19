Цинізму немає меж? У росії заявили, що путін відвідав Маріуполь

Розбите місто за рік так і не затягло свої величезні рани, однак загарбники продовжують влаштовувати "танці на кістках" його жителів

Російські пропагандистські медіа переконують, що в ніч із 18 на 19 березня кремлівський диктатор володимир путін здійснив робочу поїздку до тимчасово окупованого Маріуполя. І хоча візуальних підтверджень цьому факту немає, виглядає подібна задача доволі цинічно — на фоні символізму дат, адже якраз рік тому у місті розпочалися жорстокі бої за "Азовсталь".

Деталі начебто перебування путіна в Україні повідомляють інформагентства "ТАСС" и "РИА Новости" із посиланням на пресслужбу кремля. путін начебто прибув до Маріуполя за допомогою вертольоту, а потім здійснив "екскурсію" містом на авто.

Підкреслюється, що у поїздці диктатора супроводжував заступник глави уряду рф марат хуснуллін. Вони спілкувалися про "відновлення мікрорайонів" міста, відбудову об'єктів інфраструктури тощо — після того, як все це зруйнувала російська армія.

Окремо зазначається, що володимир путін начебто навіть поговорив із мешканцями одного із районів Маріуполя — мова йде про "Невський", і побував на береговій лінії міста.

Варто підкреслити, що жодних відео- чи фотоматеріалів, які б підтверджували правдивість подібної пропагандистської казочки, росіяни не надають. До того ж, вельми віриться, що бункерний дід путін зрештою вирішив так ризикувати, аби побувати в місті, де лише нещодавно знову почалися серйозні вибухи.

Однак якщо подібна ситуація все ж мала місце, виглядає це дуже цинічно, враховуючи календарні дати. Всього кілька днів тому, 16 березня, виповнився рік з моменту, коли росіяни скинули авіабомбу на Маріупольський драмтеатр. Нагадаємо, що за окремими підрахунками в його підвалах могли загинути сотні людей.