Рік тому розпочалися бої за "Азовсталь": легендарні фото оборони Маріуполя

Фото Дмитра Козацького облетіли весь світ та показали наслідки "російського миру", який прийшов до Маріуполя

Рік тому цього дня, 18 березня, на заводі "Азовсталь" у Маріуполі розпочалися перші бої українських захисників із російськими окупантами. Наступні два місяці армія росії цілодобово безперервно обстрілювала завод, на якому були не тільки військові, а й ховалися цивільні.

Фото з "Азовсталі", які робив Дмитро Козацький із позивним "Орест", стали популярними в мережі. Перед тим як потрапити в полон 20 травня 2022 року у Twitter він опублікував легендарне фото із зруйнованого заводу, яке облетіло весь світ.

Перед здаванням у полон Дмитро Козацький опублікував фото із зруйнованого заводу, попрощавшись із ним. Знімок він підписав фразою, яка встигла стати крилатою.

"Ну от і все. Дякую за прихисток Азовсталь — місце моєї смерті і мого життя", — написав "Орест".

Також "Орест" опублікував архів з фото, на яких видно умови, в яких українські воїни виживали під безперервними обстрілами окупантів. Більше двох місяців в антисанітарних та складних умовах вони їли, лікувалися та просто жили під вогнем російської артилерії та бомб, які на них скидали з літаків.

Сам Дмитро Козацький після виходу з полону дуже змінився. Як і інші українські воїни, він дуже схуд, а також йому було важко розмовляти, адже у полоні чотири місяці їх змушували весь час мовчати.

"Він схуд до 55 кілограмів, під час зустрічі майже годину не розмовляв, адже ці чотири місяці полону їм не дозволяли спілкуватися", — розповіла його мама після першої зустрічі зі звільненим сином.

Дмитро Козацький у Маріуполі та після звільнення з полону

Раніше "Телеграф" розповідав, що 20 травня 2022 року українські захисники отримали наказ від вищого командування про те, що необхідно припинити оборону Маріуполя. Це було зроблено, щоб зберегти життя та здоров’я воїнів.