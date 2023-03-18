Год назад начались бои за "Азовсталь": легендарные фото обороны Мариуполя

Фото Дмитрия Козацкого облетели весь мир и показали последствия "русского мира", который пришел в Мариуполь

Год назад в этот день, 18 марта, на заводе "Азовсталь" в Мариуполе начались первые бои украинских защитников с российскими оккупантами. Следующие два месяца армия россии сутками напролет обстреливала завод, на котором были не только военные, но и прятались гражданские.

Фото с "Азовстали", которые делал Дмитрий Козацкий с позывным "Орест", стали популярными в сети. Перед тем как попасть в плен 20 мая 2022 года в Twitter он опубликовал легендарное фото с разрушенного завода, которое облетело весь мир.

Перед сдачей в плен Дмитрий Козацкий опубликовал фото с разрушенного завода, попрощавшись с ним. Снимок он подписал фразой, которая успела стать крылатой.

"Ну вот и все. Спасибо за убежище "Азовсталь" – место моей смерти и моей жизни", — написал "Орест".

Также "Орест" опубликовал архив с фото, на которых видны условия, в которых украинские воины выживали под непрекращающимися обстрелами оккупантов. Больше двух месяцев в антисанитарных и сложных условиях они ели, лечились и просто жили под огнем российской артиллерии и бомб, которые на них сбрасывали с самолетов.

Сам Дмитрий Козацкий после выхода из плена сильно изменился. Как и другие украинские воины, он сильно похудел, а также ему было трудно разговаривать, ведь в плену четыре месяца их заставляли молчать все время.

"Он похудел до 55 килограммов, во время встречи почти час не разговаривал, ведь эти четыре месяца плена им не разрешали общаться", — рассказала его мама после первой встречи с освобожденным сыном.

Дмитрий Козацкий в Мариуполе и после освобождения из плена

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что 20 мая 2022 года украинские защитники получили приказ от высшего командования о том, что необходимо прекратить оборону Мариуполя. Это было сделано, чтобы сохранить жизни и здоровье воинов.