Рік з дня трагедії: яким був драмтеатр у Маріуполі і що з ним зараз (фото, відео)

Драматичний театр у Маріуполі став символом цієї кривавої війни

Рік тому російські окупанти з особливою жорстокістю знищили Драматичний театр у Маріуполі, скинувши на нього 500-кілограмову авіабомбу. На той момент у приміщенні знаходилося близько тисячі мирних громадян, включаючи жінок та дітей, які втратили свої будинки, і росіяни чудово знали про це. Внаслідок авіаудару загинуло близько 600 маріупольців, а Драмтеатр відтоді став символом російсько-української війни, жорстокості та безжалісності російських окупантів.

До цієї страшної річниці "Телеграф" вирішив нагадати історію Драмтеатру в Маріуполі та зібрати спогади мешканців цього міста, якими вони поділились у соцмережах.

Будівля театру була споруджена 1960 року і знаходилася на Театральній площі Маріуполя. У листопаді 2007 року наказом Міністерства культури та туризму театру надано статус академічного. У мирний час на площі перед будівлею проводилися різноманітні масові заходи.

З початку повномасштабної війни в Україні, коли окупанти заблокували Маріуполь і почали знищувати місто, завдаючи ракетних та авіаударів, чимало городян втратили свої будинки. Тоді Драматичний театр став притулком для багатьох місцевих, які могли тимчасово у ньому мешкати та ховатися від обстрілів. Крім того, будівля театру була гуманітарним штабом, де люди могли отримати їжу, воду, потрібні речі, ліки тощо. У ньому збиралися і ті, хто планував евакуацію.

Того трагічного дня, 16 березня 2022 року, близько 10 години ранку в Маріуполі пролунав страшний вибух, від звуків якого здригнулося все місто. Окупанти скинули 500-кілограмову авіабомбу на будівлю Драмтеатру, яка пробила дах у східній частині театру та здетонувала у глядацькому залі на рівні легкого настилу сцени. Внаслідок вибуху були зруйновані найближчі внутрішні стіни, що утворюють крила залу, і зовнішні несучі стіни. Несуча конструкція даху обвалилася і впала в глядацький зал.

На той момент у Драматичному театрі перебувало понад тисячу людей, включаючи жінок та маленьких дітей. При цьому російські загарбники знали, що в будівлі є діти, тому що перед театром по обидва боки було нанесено величезний напис "ДІТИ", щоб туди не летіли авіабомби, і помітним він був на великій висоті. Однак, навіть це не зупинило загарбників.

Точна кількість жертв, що загинули під завалами після авіаудару по театру, досі невідома і навряд чи світ колись дізнається справжню правду, оскільки окупанти з літа намагаються приховати сліди свого жорстокого злочину. Ймовірні цифри – від 300 до 600 загиблих.

У грудні 2022 року російські загарбники під виглядом реконструкції будівлі Драмтеатру вкотре спробували приховати сліди воєнних злочинів проти наших громадян, шляхом демонтажу частин будівлі, які доводять бомбардування.

Такий вигляд має сьогодні будівля драмтеатру. Фото — скріншот з відео Петра Андрющенка

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що влітку 2022 року військові росії в Маріуполі почали "залатувати" зруйновані своєю ж авіабомбою будівлі. До них входить також і Драматичний театр. Для цього окупанти бетонували тіла загиблих людей просто у фундамент будівлі, якщо їх останки не вдавалося витягти з-під завалів.