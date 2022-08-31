Без хлорки ніяк: окупанти у Маріуполі намагаються приховати сліди злочину у драмтеатрі

Росіяни продовжують ламати і так просякнуте стражданнями і болем місто

Життя в окупованому Маріуполі продовжує бути боротьбою за життя на порозі гуманітарної катастрофи. Це не заважає окупантам наводити тут свої порядки: заїжджі російські будівельники та підрядники вже починають "залатувати" зруйновані бомбами будівлі, серед яких і зруйнований драмтеатр. Для цього використовують вельми жахливий підхід — тіла, які не вдалося витягти з-під завалів, бетонують прямо в фундамент будівлі.

Про це стало відомо із публікації російського журналіста Олександра Невзорова в його особистому Telegram-каналі. Він посилається на розмови з людьми, які "в минулому житті" були його друзями, а зараз спокусилися на великі суми грошей, що пропонуються за відновлення розбитого Маріуполя.

Невзоров підкреслює, що з цією метою виділені воістину величезні бюджети, тому кожному хочеться "урвати" собі шматок. Проте будівництво у практично знищеному війною місті не може відбуватися абсолютно спокійно. І найбільша проблема — у кількості загиблих людей, чиї тіла не завжди були вчасно витягнуті та поховані.

"Пишуть: "Тиждень кукуємо, сидимо склавши лапки, ці тупарі не везуть хлорку. Без хлорки аж ніяк. Де великі скупчення трупів (театр), там треба хлорку і тільки потім бетон, якщо просто лити бетон на трупи, сморід якось пробивається навіть через товстий шар бетону", — цитує своїх співрозмовників журналіст.

Також він додає, що підрядникам наказують "не піднімати шум", якщо вони раптово знаходять чергове скупчення тіл загиблих. Натомість їм пропонують "тихо бетонувати". Подібний підхід ще раз вказує на те, що точну кількість загиблих мирних людей у Маріуполі навряд чи вдасться встановити. Тим паче на території драмтеатру, адже більшість трупів окупанти ще у травні вивезли для поховання в братській могилі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що окупанти не так давно вразили черговою цинічною заявою щодо удару по драмтеатру. На їхню думку, у цьому місці бомбардування не було, а отже, постраждалих також немає.

Також ми писали про те, як виглядає зруйнований театр з висоти пташиного польоту. До речі, на площі поряд довгий час було видно сумнозвісний напис "Діти".