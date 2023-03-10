У Маріуполі гучно: після десятка вибухів зник зв’язок, окупанти метушаться, чути стрілянину

Російські паблики змусили видалити інформацію про вибухи, самі окупанти ніяк не коментують подію

У тимчасово окупованому Маріуполі в День національного гімну пролунало близько 20 вибухів, а потім зник мобільний зв’язок. Окупанти підняли в небо авіацію, а в районі меткомбінату ім. Ілліча було помічено скупчення російських солдатів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Подробиці не повідомляються, місцеві чати було зачищено від повідомлень на цю тему.

Перші 10 вибухів пролунали в Маріуполі близько 15:56, о 16:05 — чергові чотири вибухи, а о 16:15 — ще шість. Ймовірно, останні вибухи були пов’язані з детонацією, припустив радник мера.

Одразу після вибухів у Кальміуському районі міста зник мобільний зв’язок. А в одному із районів біля ММК ім. Ілліча одночасно підняли гелікоптер і почалася стрілянина зі стрілецької зброї. У Сартані над блокпостом також було видно дим.

"У напрямку Кам’янське / Старий Крим над заводом піднявся дим, зник приблизно через 20 хвилин. По пр. Металурогів та пр. Нікопольському як по команді вулиці заполонили російські військові з місць розташування", — написав Петро Андрющенко.

Одразу після того, що сталося, російські пабліки повідомили про роботу ППО і "літаки долають звуковий бар’єр", але буквально через 10 хвилин усі повідомлення було видалено.

"З огляду на потенційну зону ураження на території ММК ім. Ілліча – подробиці, що там пригоріло в окупантів будуть, але не скоро. Хоча сам факт – вже гарний подарунок Маріуполю у День національного гімну", — підсумував Петро Андрющенко.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Криму в районі військового аеродрому сталися вибухи. У соцмережах почали з’являтися повідомлення про вибухи в районі аеродрому "Бельбек", але окупанти швидко вигадали цьому виправдання.