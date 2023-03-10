В Мариуполе громко: после десятка взрывов пропала связь, оккупанты суетятся, слышна стрельба

Российские паблики заставили удалить информацию о взрывах, сами оккупанты никак не комменитруют произошедшее

Во временно оккупированном Мариуполе в День национального гимна прозвучало около 20 взрывов, а потом пропала мобильная связь. Оккупанты подняли в небо авиацию, а в районе меткомбината им. Ильича было замечено скопление российских солдат.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Подробности не сообщаются, местные чаты были зачищены от сообщений на эту тему.

Первые 10 взрывов прозвучали в Мариуполе около 15:56, в 16:05 — очередные четыре взрыва, а в 16:15 — еще шесть. Вероятно, последние взрывы были связаны с детонацией, предположил советник мэра.

Сразу же после взрывов в Кальмиусском районе города исчезла мобильная связь. А в одном из районов возле ММК им. Ильича одновременно подняли вертолет и началась стрельба из стрелкового оружия. В Сартане над блокпостом также был виден дым.

"В направлении Каменское / Старый Крым над заводом поднялся дым, исчез примерно через 20 минут. По пр. Металругов и пр. Никопольскому как по команде улицы заполонили российские военные из мест расположения", — написал Петр Андрющенко.

Сразу после произошедшего российские паблики сообщили о работе ПВО и "самолеты преодолевают звуковой барьер", но буквально через 10 минут все сообщения были удалены.

"Учитывая потенциальную зону поражения на территории ММК им. Ильича – подробности, что там пригорело у оккупантов будут, но не скоро. Хотя сам факт – уже хороший подарок Мариуполю в День национального гимна", — подытожил Петр Андрющенко.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Крыму в районе военного аэродрома произошли взрывы. В соцсетях стали появляться сообщениях о взрывах в районе аэродрома "Бельбек", но оккупанты быстро придумали этому оправдание.