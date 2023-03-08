Рештки тіл йдуть у будівельне сміття: окупанти в Маріуполі вражають нелюдяністю

У підвалі однієї з багатоповерхівок було 200 трупів загиблих мирних маріупольців

Російські окупанти продовжують вчиняти злочини в окупованому Маріуполі. Вони викидають останки тіл мирних громадян у будівельне сміття.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, додавши фотографії будинку, який загарбники знесли.

За його словами, у мікрорайоні "Черемушки" по вулиці Новоросійській, 16, у підвалі багатоповерхівки перебувало 200 тіл загиблих мирних жителів міста. Окупанти витягли всього близько 70 тіл, лише тих, які були цілими, а решту викинули у будівельне сміття.

Цей будинок, зазначає Андрющенко, загарбники вже знесли. Він упевнений, що до відповідальності мають бути обов’язково притягнуті й ті, хто займається демонтажем споруд.

"Цього будинку (як і сусідніх) більше немає. Проте свідки залишилися. Зло має бути покаране. Той, хто демонтує будинки, має нести таку саму відповідальність, як і вбивці-окупанти", — написав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, коли Україна зможе повернути Маріуполь.