Залужний розповів, коли окупантів проженуть із Маріуполя (відео)

Головнокомандувач дав обіцянку дитині

Повернути окупований Маріуполь Україна зможе вже у 2023 році. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

В інтерв’ю з Дмитром Комаровим для проєкту "Рік" він розповів про випадок із маленьким хлопчиком. Чотирирічна дитина під час зустрічі з дітьми відвела Залужного убік і запитала, чи точно повернемося до Маріуполя. Головнокомандувач відповів, що Україна повернеться до Маріуполя, а на запитання коли уточнив, що цього року.

Також Залужний в інтерв’ю журналісту зазначив, що воює за свій дім, країну та родину. Головнокомандувач коротко проаналізував поведінку рф, акцентувавши, що найдешевше, що є в росії — людське життя, навіть у порівнянні з СРСР. Україна при цьому має іншу тактику і стратегію, наша країна не використовує бездумно велику кількість боєприпасів, а вважає кожен снаряд.

Раніше "Телеграф" розповідав, що хоча більшість міст України прийняли удар окупантів близько четвертої ранку, вторгнення почалося раніше. Бій тримали прикордонники — перший прорив росіян зафіксовано о 3.40 на ділянці Луганського прикордонного загону.