Росія влаштовує танці на кістках: Бєдняков розповів, як від маріупольців приховують правду

Окупанти принесли в Маріуполь лише смерть і руйнування.

Український телеведучий та актор Андрій Бєдняков, який є родом із Маріуполя, пригадав, як ще не так давно знімав програму про те, яким гарним для проживання є його місто. Однак після 24 лютого 2022 року після вторгнення російських все змінилося. Про це він розповів виданню WAW Ukraine.

Через 86 днів облоги, постійних бомбардувань, обстрілів та танкових атак росіян, через рік окупації у Маріуполі загинуло щонайменше 87 тисяч мешканців.

"Ось що принесла Росія в Маріуполь. До 24 лютого Маріуполь – це прогресивне місто, що розвивалось, місто, в якому проживало півмільйона людей, а зараз декілька десятків тисяч", — розповів Бєдняков.

Він зазначив, що місто "відкотилося" до Середньовіччя. Люди там сприймають за розкіш наявність світла, тепла и води. Велика кількість будинків не мають вікон, а люди вимушені благати про допомогу, бо не можуть жити без опалення.

Наразі знищено майже 90% житлового фонду Маріуполя. Більшість дитячих садків, лікарень та шкіл зазнали пошкоджень внаслідок збройної агресії РФ. Водночас пропаганда мовчить про це. Вони створюють власні фейки і розповсюджують їх серед місцевого населення, влаштовуючи "танці на кістках".

Зокрема, вони акцентують увагу на тому, що Росія активно відбудовує Маріуполь і місто скоро стане курортним. При цьому до вторгнення окупантів країни-агресорки населений пункт вже був курортним і мав найвищий рівень безпеки в країні. Аби приховати свої злочини, загарбники продовжують зносити старі будинки. Однак під завалами там досі можуть бути тіла загиблих.

Схожа ситуація трапилася з будинком самого Бєднякова. До початку російської агресії сім’я жила там вже довго – саме туди його колись принесли з полового будинку. Цей дім не був найрозкішнішим, але там родина була щаслива. Наразі дім вже знесений. Можливо, немає в живих і сотень людей, які там проживали.

Слід зазначити, що кілька нових будинків росіяни таки побудували в окупованому місті. Квартири там отримали ті, хто співпрацюють з російським режимом, а не ті, хто справді потребують. Росіяни розповідають, як відбудовують Маріуполь, але до їхнього вторгнення його відбудовувати не було потрібно. Раніше маріупольці не знали, як виживати без світла і тепла, здобувати воду зі снігу та розпалювати багаття у дворі для приготування їжі. Вони також не знали, як це – хоронити близьких і знайомих на подвір’ї.

Український телеведучий зазначив, що Україні вкрай потрібна міжнародна підтримка. Звісно, що позбутися спогадів про той жах, що стався в місті, неможливо. Однак у місті люди зможуть створити нові моменти щастя.

Нагадаємо, 22 лютого в Маріуполі пролунала низка потужних вибухів. А 24 лютого в місті стався ще один потужний вибух в центрі міста, після чого повідомлялося про детонацію на складі боєприпасів окупантів.