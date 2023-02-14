"Рамзан, Ахмед, Бобур і Мага": як кадирівські окупанти та будівельники шукають у Маріуполі другу половинку

Росіяни шукають свою "долю" в окупованому Маріуполі

В окупованому Маріуполі, де нещодавно показували гігантське кладовище з безіменними могилами, окупанти активно шукають собі пару серед місцевих дівчат. Шукачі користуються спеціальними додатками для знайомств. Особливою популярністю користується телеграм-бот "Дайвінчик" від однойменного телеграм-каналу. Там налічується більше десяти мільйонів користувачів.

Серед "кавалерів" у Маріуполі одразу показує багато російських будівельників, чеченців і мешканців інших республік російської федерації. "Телеграф" вирішив поглянути на окупантів-мачо, які шукають "свою долю" в захопленому Маріуполі та розсекретити їхні імена та фото. Для цього ми додалися до бота в телеграмі під іменем вигаданої дівчини Ані, якій 24 роки. Нам одразу почали приходити пропозиції познайомитися.

Бот показав нам близько 250 різних чоловіків з Маріуполя. Одиниці серед них з Донецької області, або з Запоріжжя. І близько 50 мають характерну східну зовнішність та імена: Рамзан, Бобур, Мага, Іслам, Ахмед, Алі, Ікуб тощо.

До прикладу, молодий чоловік під іменем Кадиров. Або це його справжнє ім'я, або назвався на честь чеченського диктатора Рамзана Кадирова.

Воріс. Прізвище його Мулхер. Сам він родом із Узбекистану. Вочевидь будівельник з Москви, але приїхав класти плитку в Маріуполь.

Це Алі. На вигляд йому дійсно 24. Фотографія не шукається, але виглядає він дуже колоритно. Шукає, з ким возз'єднатися, бо навіть його брови вже це зробили.

Серед усіх цих кавалерів вистачає самих росіян та жителів тимчасово окупованих частин Донеччини та Луганщини. До прикладу, Владислав, у військовій формі на фоні прапора терористів, виявляється не скупий на компліменти. Родом із російського Липецька. Приїхав сюди скоювати військові злочини та шукати романтики. На 29 він зовсім не виглядає. І тут росіяни брешуть.

Цей чоловік, вочевидь, вважає картинку чебурашки у формі російсько-фашитських загарбників милою. Автор чи авторка під псевдонімом "Ціколіna" зустрічається хіба що в усіляких рашистських спільнотах.

Павєл також начепив на себе шеврон V і зробив кілька фото. Окупант тримає в руках автомат, але "буде радий знайомству з цікавою, позитивною дівчиною".

У Ярослава, мабуть, поїхав дах під обстрілами Himars. Шукає, хто б пошкодував. Сфотографувався на фоні російського прапора, а на формі носить прапор російської імперії.

Самір чи Дамір Замонов одразу викладає усі карти на стіл. Він таджик, живе у Петербурзі. Судячи з останнього фото в Інстаграмі, приїхав у Маріуполь нещодавно. Любить рожеві шапки та фарбувати обличчя.

У пошуках анкет окупантів ми натрапили одразу на трьох чоловіків, на ім'я Мага. У соцмережах ми їх не знайшли, оскільки багато хто робить свої фото спеціально для цього чату, а система бачить у цих однаково одягнених бородатих чоловіках так само одягнутих бородатих чоловіків, але вже інших. Як правило з Грозного чи Махачкали. Перший просто стоїть, другий шукає пригод, третій стоїть із товаришем на фоні заправки.

Ахмад. Кадирівці люблять це ім’я і Ахмад не виключення. Показав доказ, що ходить стригтися, аби справити максимальне враження. Чоловік за ним — Землімхан.

Гаджи приїхав шукати ту саму та неповторну. Приїхав із Дагестана, про що сам і розповів у своїх фото.

Алєксєй. Любить коктейлі, віскі, піджаки та рашистську свастику. Наступна анкета — Макс. За формою видно, що Макс "росгвардієць". Носить милі шапочки та наносить удари киями.

Шохзод намагався сховатися, але ми його знайшли. З фото, яке він розмістив у "Дайвінчику" юнак обрізав свого друга — Султанбека Хусаєва з Казахстану. А ось Муслім Мустафаєв вирішив представитися містером Біном. Родом із Дагестану, але тепер прибув у Маріуполь.

Муслім Мустафаєв

Ахмед розпереймався, що його сприймуть за кадирівця, тому уточнив, що він будівельник. Приїхав будувати, або ж і зносити зруйновані будинки, те досі можуть перебувати тіла загиблих людей. До прикладу, в Маріуполі знесли будинок українського ведучого Андрія Бєднякова. А наступний кавалер вирішив, що нашій Ані буде достатньо георгіївської стрічки та імені Дімон, щоб кинутися писати йому в особисті.

Бобур. Дивлячись на це ім’я, згадується легендарне польське відео про бобра. На фоні Бобура можна розгледіти квартиру, де відбуваються ремонтні роботи, однак будівельник спробував цього не афішувати. А ось ще один Алі не комплексує та фотографується одразу в робочому одязі.

Айас. Сфотографувався з биком, який розташований в Улан-Уде. В Бурятії. На фото на задньому плані у нього — військова форма зс рф.

Це лише маленька частина із усіх переглянутих анкет. В цілому, серед запропонованих осіб бот запропонував і місцевих мешканців, частина з них підписані українською. На жаль, їх мало у порівнянні з кількістю рашистських загарбників в цьому боті.

Додамо, що росіяни перетворюють зруйноване місце на туристичну зону для себе, де можна подивитися на зруйновані будинки та сфотографуватися. Нагадаємо також, що військовий експерт розповів про плани росіян щодо фронту.