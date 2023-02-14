"Рамзан, Ахмед, Бобур и Мага": как кадыровские оккупанты и строители ищут в Мариуполе вторую половинку

Россияне ищут свою "судьбу" в оккупированном Мариуполе

В оккупированном Мариуполе, где недавно показывали гигантское кладбище с безымянными могилами, оккупанты активно ищут себе пару среди местных девушек. Искатели пользуются специальными приложениями для знакомств. Особый спрос имеет телеграм-бот "Дайвинчик" от одноименного телеграм-канала. Там насчитывается более десяти миллионов пользователей.

Среди "кавалеров" в Мариуполе сразу показывают многие российские строители, чеченцы и жители других республик российской федерации. "Телеграф" решил взглянуть на этих мачо, ищущих "свою судьбу" в захваченном Мариуполе и рассекретить их имена и фото. Для этого мы добавились к боту в телеграмме под именем выдуманной девушки Ани, которой 24 года. Нам сразу начали приходить предложения познакомиться.

Бот показал нам около 250 разных мужчин из Мариуполя. Единицы среди них из Донецкой области или из Запорожья. И около 50 имеют характерную восточную внешность и имена: Рамзан, Бобур, Мага, Ислам, Ахмед, Али, Икуб и т.д.

К примеру, молодой человек под именем Кадыров. Либо это его настоящее имя, либо назвал себя так в честь чеченского диктатора Рамзана Кадырова.

Ворос. Мы узнали, что его фамилия его Мулхер. Сам он родом из Узбекистана. Очевидно, строитель из Москвы, но приехал класть плитку и искать любовь в Мариуполь.

Это Али. С виду ему действительно 24. Фотография не ищется, но выглядит он очень колоритно. Ищет, с кем воссоединиться, потому что даже его брови это уже сделали.

Среди всех этих кавалеров хватает россиян и жителей временно оккупированных частей Донбасса и Луганщины. К примеру, Владислав, в военной форме на фоне флага террористов, оказывается не скуп на комплименты. Родом из русского Липецка. Приехал сюда совершать военные преступления и искать романтику. На 29 он совсем не смотрится. И здесь россияне врут.

Этот человек, очевидно, считает картинку чебурашки в форме русско-фашитских захватчиков милой. Автор под псевдонимом "Циколина" встречается разве что во всевозможных рашистских сообществах.

Павел также надел на себя шеврон V и сделал несколько фото. Оккупант держит в руках автомат, виглядит грозно, но "будет рад знакомству с интересной, положительной девушкой".

У Ярослава, видимо, поехала крыша под обстрелами Himars. Ищет, кто бы пожалел. Сфотографировался на фоне российского флага, а на форме носит флаг российской империи.

Самир или Дамир Замонов сразу выкладывает все карты на стол. Он таджик, живущий в Петербурге. Судя по последнему фото в инстаграме, приехал в Мариуполь недавно. Любит розовые шапки и окрашивает лицо.

В поисках анкет мы встретили сразу трех мужчин, по имени Мага. В соцсетях мы их не нашли, поскольку многие делают свои фото специально для этого чата, а система видит в этих одинаково одетых бородатых мужчинах так же одетых бородатых мужчин, но уже других. Как правило, из Грозного или Махачкалы. Первый просто стоит, второй ищет приключений, третий стоит с другом на фоне заправки.

Это Ахмад. Кадыровцы любят это имя и Ахмад не исключение. Показал доказательство, что ходит стричься, чтобы произвести максимальное впечатление. Мужчина за ним – Зелимхан.

Гаджи приехал искать ту самую и неповторимую. Приехал из Дагестана, о чем сам рассказал в своих фото.

Алексей. Любит коктейли, виски, пиджаки и рашистскую свастику. Следующая анкета – Макс. По форме видно, что Макс "росгвардеец". Носит милые шапочки и наносит удары палками.

Шохзод пытался скрыть детали, но мы его обнаружили. С фото, которое он разместил в "Дайвинчике", юноша обрезал своего друга — Султанбека Хусаева из Казахстана. А вот Муслим Мустафаев решил представиться мистером Бином. Родом из Дагестана, но теперь прибыл в Мариуполь.

Муслим Мустафаев

Ахмед возражал, что его воспримут за кадыровца, поэтому уточнил, что он строитель. Приехал строить, или же сносить разрушенные дома, где до сих пор могут находиться тела погибших людей. К примеру, в Мариуполе снесли здание украинского ведущего Андрея Беднякова. А следующий кавалер решил, что нашей Ане будет достаточно георгиевской ленты и имени Димон, чтобы броситься писать ему в личные.

Бобур. Глядя на это имя, упоминается легендарное польское видео о бобрах. На фоне Бобура можно разглядеть квартиру, где проходят ремонтные работы, однако строитель попытался этого не афишировать. А вот еще один Али не комплексует и фотографируется сразу в рабочей одежде.

Айас. Сфотографировался с быком, расположенным в Улан-Удэ. В Бурятии. На фото на заднем плане у него — военная форма из России.

Это лишь небольшая часть всех просмотренных анкет. В целом, среди предложенных лиц бот предложил и местных жителей, часть из них подписаны на украинском. К сожалению, их мало по сравнению с количеством рашистских захватчиков в этом боте для знакомств.

Добавим, что россияне превращают разрушенное место в туристическую зону для себя, где можно посмотреть на разрушенные дома и сфотографироваться. Напомним также, что военный эксперт рассказал о планах россиян по фронту.