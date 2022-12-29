В Мариуполе снесли дом Беднякова: ведущий показал душещипательное видео

На видео оккупанты сносят родной дом ведущего, где прошло все его детство

Популярный украинский ведущий Андрей Бедняков, на днях душевно сыгравший на фортепиано всемирно известного "Щедрика", сегодня поделился душещипательным видео, на котором российские оккупанты сносят его родной дом в Мариуполе.

Видеоролик Бедняков опубликовал в своем профиле в Instagram. Буквально за несколько часов этот пост собрал более 40 тыс. реакций и более 3 тыс. комментариев.

"Между тем в Мариуполе снесли мой дом… Почти каждый мой приезд в Мариуполь – я заходил в квартиру. Гулял там.

Больше не зайду. Не погуляю. НЕНАВИЖУ", — пишет телеведущий.

В комментариях к видео украинцы искренне сочувствуют звезде программы "Орел и решка", проклиная оккупантов за все ужасы, которые они принесли на украинскую землю.

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