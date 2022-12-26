Андрей Бедняков исполнил "Щедрика", душевно сыграв на фортепиано (видео)

Шоумен поздравил всех украинцев с рождественским праздником

Известный телеведущий Андрей Бедняков красиво поздравил всех украинцев с Рождеством, которое отмечается в Украине 25 декабря согласно грегорианского календаря.

В честь праздника шоумен опубликовал у себя в Инстаграме черно-белое видео, на котором он исполняет небольшую часть популярного во всем мире "Щедрика".

"Ваш рождественский олень приветствует вас с Рождеством", — шуточно подписал ролик телеведущий.

Бедняков сумел очаровать всех своих подписчиков талантливым исполнением легендарной мелодии. В комментариях отозвался и известный украинский певец Артур Пивоваров, отписав, что это он научил звезду "Орла и решки" играть на фортепиано.

Напомним, что Анрей Бедняков и его жена, украинская актриса Настя Короткая 20 октября во второй раз стали родителями — у пары родился сын. В апреле телеведущий, родом из Мариуполя, сообщил о смерти матери.

После полномасштабного вторжения россии в Украину Бедняков заявил, что переводит свою официальную страницу в Инстаграме на украинский язык. А в июне шоумен показал, как россияне превратили его родной город в мусорную свалку.