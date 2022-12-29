У Маріуполі знесли будинок Бєднякова: ведучий показав щемливе відео

На відео окупанти зносять рідний дім ведучого, де пройшло все його дитинство

Популярний український ведучий Андрій Бєдняков, який днями душевно зіграв на фортепіано всесвітньовідомого "Щедрика", сьогодні поділився щемливим відео, на якому російські окупанти зносять його рідний будинок у Маріуполі.

Відеоролик Бєдняков опублікував у своєму профілі в Іnstagram. Буквально за кілька годин цей пост зібрав понад 40 тис. реакцій і більш як 3 тис. коментарів.

"Тим часом в Маріуполі знесли мій дім … Майже кожен мій приїзд в Маріуполь — я заходив в квартиру. Гуляв там.

Більше не зайду. Не погуляю. НЕНАВИДЖУ", — пише телеведучий.

У коментарях до відео українці щиро співчувають зірці програми "Орел і решка", проклинаючи окупантів за всі ті жахіття, які вони принесли на українську землю.

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