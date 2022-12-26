Андрій Бєдняков виконав "Щедрика", душевно зігравши на фортепіано (відео)

Шоумен привітав усіх українців із різдвяним святом

Відомий телеведучий Андрій Бєдняков красиво привітав усіх українців з Різдвом, яке відзначається в Україні 25 грудня згідно з грегоріанським календарем.

На честь свята шоумен опублікував у себе в Інстаграмі чорно-біле відео, на якому він виконує невелику частину популярного у всьому світі "Щедрика".

"Ваш різдвяний олень вітає вас з Різдвом", — жартівливо підписав ролик телеведучий.

Бєдняков зумів зачарувати всіх своїх підписників талановитим виконанням легендарної мелодії. У коментарях відгукнувся і відомий український співак Артур Пивоваров, відписавши, що це він навчив зірку "Орла і решки" грати на фортепіано.

Нагадаємо, що Анрей Бєдняков та його дружина, українська актриса Настя Коротка 20 жовтня вдруге стали батьками – у пари народився син. У квітні телеведучий, родом із Маріуполя, повідомив про смерть матері.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Бєдняков заявив, що переводить свою офіційну сторінку в Інстаграмі на українську мову. А в червні шоумен показав, як росіяни перетворили його рідне місто на сміттєзвалище.