Россия устраивает танцы на костях: Бедняков рассказал, как от мариупольцев скрывают правду

Оккупанты принесли в Мариуполь только смерть и разрушения.

Украинский телеведущий и актер Андрей Бедняков, который родом из Мариуполя, вспомнил, как еще недавно снимал программу о том, как хорош для проживания его город. Однако после 24 февраля 2022 г. после вторжения русских все изменилось. Об этом он рассказал изданию WAW Ukraine.

Через 86 дней осады, постоянных бомбардировок, обстрелов и танковых атак россиян через год оккупации в Мариуполе погибли по меньшей мере 87 тысяч жителей.

"Вот что принесла Россия в Мариуполь. До 24 февраля Мариуполь — это прогрессивный развивающийся город, в котором проживало полмиллиона человек, а сейчас несколько десятков тысяч", — рассказал Бедняков.

Он отметил, что город "откатился" к Средневековью. Люди там воспринимают за роскошь наличие света, тепла и воды. Большое количество домов не имеют окон, а люди вынуждены умолять о помощи, потому что не могут жить без отопления.

В настоящее время уничтожено почти 90% жилищного фонда Мариуполя. Большинство детских садов, больниц и школ получили повреждения в результате вооруженной агрессии РФ. В то же время пропаганда молчит об этом. Они создают собственные фейки и распространяют их среди местного населения, устраивая "танцы на костях".

В частности, они акцентируют внимание на том, что Россия активно восстанавливает Мариуполь и город скоро станет курортным. При этом до вторжения оккупантов страны-агрессорки населенный пункт уже был курортным и имел самый высокий уровень безопасности в стране. Чтобы скрыть свои преступления, захватчики продолжают сносить старые дома. Однако под завалами там до сих пор могут находиться тела погибших.

Похожая ситуация случилась с домом самого Беднякова. До начала российской агрессии семья жила там долго время – именно туда его когда-то принесли из роддома. Этот дом не был самым роскошным, но там семья была счастлива. Дом уже снесен. Возможно, нет в живых и сотен проживавших там людей.

Следует отметить, что несколько новых домов россияне построили в оккупированном городе. Квартиры там получили те, кто сотрудничает с российским режимом, а не те, кто действительно нуждается. Россияне рассказывают, как отстраивают Мариуполь, но до их вторжения его отстраивать не нужно. Раньше мариупольцы не знали, как выживать без света и тепла, добывать воду из снега и разжигать костры во дворе для приготовления пищи. Они также не знали, как это – хоронить близких и знакомых во дворе.

Украинский телеведущий отметил, что Украине очень нужна международная поддержка. Конечно, избавиться от воспоминаний о том ужасе, который произошел в городе, невозможно. Однако в городе люди могут создать новые моменты счастья.

Напомним, 22 февраля в Мариуполе раздался ряд мощных взрывов. А 24 февраля в городе произошел еще один мощный взрыв в центре города, после чего сообщалось о детонации на складе боеприпасов оккупантов.