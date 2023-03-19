У візиті путіна до Маріуполя помітили кілька цікавих нюансів (відео)

Поїздка відбувалася в режимі секретності глибокої ночі

Однією із головних подій 19 березня стала поїздка російського диктатора володимира путіна до окупованого Маріуполя. Варто підкреслити, що вона відбулася глибоко вночі, коли в місті діє комендантська година від окупантів, тож більшість населення просто не могли б побачити політика і висловити йому все, що думають про "асвабадітєлєй".

Це та ще кілька цікавих моментів щодо візиту путіну помітив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. На його думку, подібний крок очільника кремля аж ніяк не показує, що йому не було страшно.

На це натякає значна кількість авіації, яка фактично перекривала небо над Маріуполем, а у більшій частині міста вимкнули мобільний зв'язок.

"В новинах р*сня пише: "проїхав по місту, подивіться, навіть вулиці не перекрито. Ага. Подивіться тут. Він, хусуллін і людей двадцять охоронців. Плюс оператор. Челяді немає. негоже царю з людьми спілкуватися. Раптом хто гранату вдячності кине в Маріуполі", — іронізує Андрющенко над черговим відео від пропагандистів.

В ролику, знятому біля Маріупольської філармонії і справді досить чітко видно, що всі особи, які супроводжують путіна — це здебільшого охорона, хоч і одягнена у цивільне, що максимально приближає їх до звичайних жителів. Однак накачані фігури та спеціальні рації на грудях у декого із них говорять про протилежне.

Андрющенко також пояснив, чому візит путіна відбувся саме вночі — адже вдень дуже важко приховати справжній вигляд зруйнованого Маріуполя. Навіть окремі новобудови, зведені окупантами, не рятують місто, котре майже все в "ранах" від російських снарядів.

Половина Маріуполя - це смітники

Кладовище автомобілів маріупольців навряд сподобалося б путіну

Такий контраст і російські пропагандисти не змогли б пояснити

"Апофеоз страху і пропаганди, — резюмує Петро Андрющенко. — Це прям дзеркальна відповідь візиту Зеленського в Херсон (ні)".

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський був не тільки в деокупованому Херсоні за кілька днів після втечі російської армії. За час повномасштабної війни з росією він неодноразово бував на лінії фронту. Восени він відвідав звільнений Ізюм, а у грудні навідався до захисників Бахмута.

При цьому одна із головних кремлівських пропагандисток марія захарова все одно чомусь називає саме Зеленського "бункерним", а не свого безпосереднього начальника путіна.