В визите путина в Мариуполь заметили несколько интересных нюансов (видео)

Поездка проходила в режиме секретности глубокой ночи

Одним из главных событий 19 марта стала поездка российского диктатора владимира путина в оккупированный Мариуполь. Стоит подчеркнуть, что она состоялась глубоко ночью, когда в городе действует комендантский час от оккупантов, поэтому большинство населения просто не могли бы увидеть политика и выразить ему все, что думают об "асвобадителе".

Это и еще несколько интересных моментов визита путина заметил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его мнению, подобный шаг главы кремля никак не показывает, что ему не было страшно.

На это намекает значительное количество авиации, фактически перекрывавшей небо над Мариуполем, а в большей части города отключили мобильную связь.

"В новостях разня пишет: "проехал по городу, посмотрите, даже улицы не перекрыты. Ага. Посмотрите здесь. Он, хусуллин и человек двадцать телохранителей. Плюс оператор. Челяди нет. Негоже царю с людьми общаться. Вдруг кто гранату благодарности бросит в Мариуполе", — иронизирует Андрющенко над очередным видео от пропагандистов.

В ролике, снятом возле Мариупольской филармонии, действительно достаточно четко видно, что все сопровождающие путина — это в основном охрана, хотя и одетая в гражданское, максимально приближающая ее к обычным жителям. Однако накачанные фигуры и специальные рации на груди у некоторых из них говорят об обратном.

Андрющенко также объяснил, почему визит путина состоялся именно ночью — ведь днем очень тяжело скрыть настоящий вид разрушенного Мариуполя. Даже отдельные новостройки, построенные оккупантами, не спасают город, почти все в "ранах" от российских снарядов.

Половина Мариуполя – это свалки

Кладбище автомобилей мариупольцев вряд ли понравилось бы путину

Такой контраст и российские пропагандисты не смогли бы объяснить

"Апофеоз страха и пропаганды, — резюмирует Петр Андрющенко. — Это прямой зеркальный ответ визита Зеленского в Херсон (нет)".

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский был не только в деоккупированном Херсоне через несколько дней после бегства российской армии. За время полномасштабной войны с Россией он неоднократно бывал на линии фронта. Осенью он посетил уволенный Изюм, а в декабре наведался к защитникам Бахмута.

При этом одна из главных кремлевских пропагандисток мария захарова все равно почему-то называет именно Зеленского "бункерным", а не своего непосредственного начальника путина.