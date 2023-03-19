Цинизму нет предела? В россии заявили, что путин посетил Мариуполь

Разбитый город за год так и не затянул свои огромные раны, однако захватчики продолжают устраивать "пляски на костях" его жителей

Российские пропагандистские медиа убеждают, что в ночь с 18 на 19 марта кремлевский диктатор владимир путин совершил рабочую поездку во временно оккупированный Мариуполь. И хотя визуальных подтверждений этому факту нет, выглядит подобная задача довольно цинично — на фоне символизма дат, ведь год назад в городе начались жестокие бои за "Азовсталь".

Детали будто бы пребывания путина в Украине сообщают информагентства "ТАСС" и "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу кремля. путин якобы прибыл в Мариуполь с помощью вертолета, а затем совершил "экскурсию" по городу на авто.

Подчеркивается, что в поездке диктатора сопровождал заместитель главы правительства рф марат хуснуллин. Они общались о "восстановлении микрорайонов" города, отстраивании объектов инфраструктуры и т.д. — после того, как все это разрушила российская армия.

Отдельно отмечается, что владимир путин якобы даже поговорил с жителями одного из районов Мариуполя — речь идет о "Невском", и побывал на береговой линии города.

Следует подчеркнуть, что никаких видео- или фотоматериалов, подтверждающих правдивость подобной пропагандистской сказки, россияне не предоставляют. К тому же, очень верится, что бункерный дед путин решил в конце концов так рисковать, чтобы побывать в городе, где только недавно снова начались серьезные взрывы.

Однако если подобная ситуация все же имела место, это выглядит очень цинично, учитывая календарные даты. Всего несколько дней назад, 16 марта, исполнился год с момента, когда россияне сбросили авиабомбу на Мариупольский драмтеатр. Напомним, что по отдельным подсчетам в его подвалах могли погибнуть сотни человек.