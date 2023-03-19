Сам їздив за кермом: з'явилися перші фото і відео путіна із начебто поїздки до Маріуполя

Разом із путіним в кадрі постійно знаходиться заступник голови уряду марат хуснуллін

В росії продовжують стверджувати, що диктатор володимир путін побував із робочою поїздкою на Донеччині. Пропагандистські медіа показали фото і відео з начебто перебування політика у зруйнованому окупантами Маріуполі. Найцікавіше те, що путін самостійно знаходився за кермом автомобіля, який, за твердженнями кремля, пересувався вулицями захопленого міста.

Перші фото та відео опублікували представники "РИА Новости". Нагадаємо, що у "поїздці" путіна супроводжував заступник голови уряду рф марат хуснуллін.

Початково з'явився ролик лише із автомобіля, в якому начебто знаходився російський диктатор. Він нічого не казав і був знятий зі спини, що заважає підтвердити реальність його перебування в Маріуполі. Однак людина, котра сидить на передньому сидінні поруч із водієм, цілком може бути хуснулліним. Саме ця особа розповідає, як місто намагаються відбудувати.

Верхом цинізма виглядає те, що саме армія рф спричинила страшну трагедію в Маріуполі, зруйнувавши майже всю інфраструктури. Однак тепер російські політики показують, що реконструюють окремі райони і кредитують місцевих жителів, котрі вирішили повернутися додому.

Згодом з'явилися ще й кадри із нібито Маріупольської філармонії, перебування в якій путін прокоментував словами "удобно, красиво".

Перше фото путіна із начебто філармонії в Маріуполі

путін разом із хуснілліним

Питань цей момент викликає чимало, адже саме в цій філармонії свого часу росіяни встановлювали на сцені клітки, аби влаштувати прилюдне судилище над воїнами з "Азовсталі". Та й саме приміщення, яке видають за мистецьку будівлю, виглядає вельми дивно — не зовсім відповідає фотографіям філармонії 2018 року, які можна знайти у мережі.

Так виглядав зал філармонії Маріуполя у 2018 році. Фото з мережі

Внутрішній інтер'єр філармонії вельми відрізняється

Слід додати, що, за твердженнями окупантів, путін після Маріуполя відвідав штаб армії рф у Ростові-на-Дону, де керують окупаційними військами в Україні.

Зазначимо, що чимало користувачів мережі переконані, що "поїздка" путіна до Маріуполя — чергова вигадка окупантів і заздалегідь змонтований ролик.

Це може бути цілком спланованою провокацією, зважаючи на символізм останніх днів. Як відомо, 16 березня виповнився рік із серйозного авіаудару по Маріупольському драмтеатру, внаслідок якого загинули сотні людей. А 18 березня — це дата початку жорстоких боїв за "Азовсталь".