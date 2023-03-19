Слідами Гітлера. Що спільного між візитом путіна до Маріуполя та фюрера 82 роки тому

путін повторює Гітлера у всьому – у риториці, пропаганді, військових невдачах

Наступного дня після того, як Міжнародний кримінальний суд Гааги видав міжнародний ордер на арешт володимира путіна, він вирушив до окупованого Маріуполя. Це перша поїздка кремлівського диктатора на захоплені території за рік із зайвим з початку повномасштабного вторгнення в Україну. На відміну від путіна, Адольф Гітлер вперше відвідав Україну вже за два тижні після її повної окупації (не рахуючи Криму, де бої тривали до липня 1942-го). Як з’ясував "Телеграф", решта деталей цих двох візитів збігається надто вражаюче.

Збіг? Не думаю

Обидві поїздки були раптовими і не анонсувалися заздалегідь. Обидва диктатори – і Гітлер, і путін, прибули до Маріуполя вночі, добиралися повітрям (тільки путін гелікоптером, а Гітлер прилетів на військово-транспортному літаку "Юнкерс-52"). І обидва надовго у місті не затрималися.

Підпис на фото, яке сьогодні розійшлося у соцмережах, говорить сам за себе. Але дата насторожує

Про те, що путін нібито приїхав до Маріуполя, сайт кремля повідомив лише вранці 19 березня, вже після візиту. Те, що поїздка не була запланованою, підтвердив спікер кремля дмитро пєсков. Візит Гітлера також був спонтанним – напередодні він відправив у відставку фельдмаршала Герда фон Рундштедта, який звернувся за дозволом відвести німецькі війська за річку Міус. Коли призначений на його місце фельдмаршал Вальтер фон Рейхенау запитав про те ж саме, Гітлер у ніч на 2 грудня негайно вилетів до Маріуполя, щоб розібратися на місці.

Гітлер провів військову нараду на аеродромі, розташованому в теперішньому Іллічівському районі Маріуполя. путін також відвідав аеропорт у супроводі віце-прем’єра марата хуснулліна, який пообіцяв, що його реконструкцію завершать за два роки, і тоді аеропорт стане міжнародним.

Чергова брехня кремля

Якщо Маріуполь відвідав справді путін (або, як обережно пишуть іноЗМІ, "людина, схожа на путіна"), то відсутність заходів безпеки, про які говорив пєсков – нібито автомобіль путіна не супроводжував кортеж охорони, і він сам справді вів машину, також разюче нагадує маріупольський вояж Гітлера.

Як показував на допиті в СМЕРШі (радянська військова контррозвідка) начальник особистої охорони Гітлера, групенфюрер СС, генерал-лейтенант поліції Ганс Раттенхубер, місцеві органи СД наперед вживали всіх необхідних заходів безпеки. Крім двох випадків:

"Деякий виняток становлять польоти до Маріуполя та Запоріжжя. В обох випадках за сприяння органів таємної польової поліції мною були проведені необхідні охоронні заходи в безпосередній квартирі Гітлера… Більш широкі заходи з охорони мною не проводилися, оскільки це могло викликати непотрібний галас. Місце перебування Гітлера в Маріуполі залишилося невідомим для місцевих жителів".

Тим часом, як зазначив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, відсутність заходів безпеки – це брехня: небо над Маріуполем було закрито російською авіацією, а по всьому місту було відключено мобільний зв’язок.

А чи був путін?

Як пише Telegram-канал "Верстка", відео справді зроблено в мікрорайоні "Невський" — по суті, "потьомкінськой дєрєвєнькє", оскільки це єдиний мікрорайон, відновлений у повністю зруйнованому місті. Будівництво житлового комплексу було закінчено у жовтні 2022-го. Головний редактор сайту "Новий голос України" Юен Макдональд, хоч і назвав кадри з нічного Маріуполя "сюрреалістичними", також дійшов висновку, що "людина, схожа на путіна", справді була минулої ночі в Маріуполі".

Крім того, були впізнані мешканці "Невського", які дякували диктатору за нові квартири. Серед них цілком очікувано виявилася проросійськи налаштована місцева мешканка, яку звинувачують у мародерстві.

Нічна зйомка теж має пояснення. За словами Андрющенка, таким чином у пропагандистський ролик не потрапили види розбомбленого міста – натомість створюється ілюзія, що окупаційна влада активно відновлює окупований Маріуполь. На думку експертів, ця "картинка" зроблена спеціально для глави КНР Сі Цзіньпіня напередодні його візиту до Москви 20 березня.

Повторює всі помилки фюрера

Історики вже не вперше порівнюють путіна з Гітлером, наголошуючи на тому, що після вторгнення в Україну кремлівський бункерний диктатор повторив усі помилки берлінського. Він також розраховував на бліцкриг і теж не врахував проблему логістики.

"Російські танки стали з дивовижної причини – їм не вистачило палива. А нестача пального стала частиною значно серйознішої проблеми. Колись хвалена російська армія загрузла в Україні не лише через запеклий опір українців, але також через брак тилового забезпечення. Путін понад усі сили намагався прогодувати, заправити паливом і озброїти свою армію. Надходили повідомлення про те, що російські війська грабували банки та супермаркети, а солдати використовували такі нестандартні засоби військового зв’язку, як смартфони, що сприяло загибелі щонайменше семи російських генералів в Україні", – пише CNN.

Як і Гітлеру, путіну вдалося об’єднати українців у ненависті до окупантів, незважаючи на всі протилежності у суспільстві. Так само, як звірства гітлерівців відвернули від фюрера всіх, хто розраховував побачити у його постаті соратника боротьби з радянською владою. Крім того, американський історик Тімоті Снайдер звернув увагу на схожість риторики двох диктаторів.

"Телеграф" щиро сподівається на те, що путін буде послідовним на цьому шляху і закінчить свої дні так само безславно, як і його кумир. Нагадаємо, що 30 квітня Гітлер, попередньо отруївши коханого собаку, змусив свою дружину Єву Браун прийняти ціаністий калій, а потім застрелився з особистого пістолета. Після цього слуга Гітлера та його ад’ютант винесли їхні тіла з бункера та спалили у саду рейхсканцелярії.

Нагадаємо, що як усі диктатори, путін користується двійниками. Раніше ми писали про те, як відрізнити двійників путіна від сьогодення.