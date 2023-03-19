Завжди була всім незадоволена: упізнали жительку Маріуполя, яка дякувала путіну за "маленький шматочок раю"

Маріупольська зрадниця чомусь забула про пекло, яке росіяни влаштували Маріуполю на початку вторгнення

Під час візиту російського диктатора володимира путіна в окупований Маріуполь 19 березня політик встиг поспілкуватися із кількома людьми, яких представили місцевими жителями. Попри сподівання багатьох українців на постановочну зйомку, декого із героїв ролика вдалося упізнати. Наприклад, жінку, котра заявила путіну, що зараз вони мають в місті "маленький шматочок раю". Нею виявилася жителька Маріуполя Ірина Волосатова, яку знайомі характеризують як "завжди невдоволену".

Більше деталей опублікували в Telegram-каналі "Маріуполь. Спротив", який займається ідентифікацією зрадників і колаборантів. Люди, які впізнали Волосатову, стверджують, що вона завжди мала проросійські погляди і дуже не любила жити в Україні.

"Дякуємо вам за перемогу! Ми дочекалися! Ми за вас молимося! Це маленький шматочок раю зараз у нас тут…" — заявила вона під час зустрічі з путіним.

Наразі відомо про факт крадіжки, у якій начебто замішана Ірина Волосатова. Дехто із місцевих жителів стверджує, що вона разом із своїми рідними обікрали одну із квартир у будинку, де раніше проживала.

"Не пускала мою маму пройти у власну квартиру, квартиру сусідки зверху також всю розмародерили — мама, тато, вона і її співмешканець. Кричали, що мнс динири не пускає в ці квартири, і вони викличуть довласну міліцію", — розповідають маріупольчани.

Ірина Волосатова під час спілкування із путіним

Сама Волосатова мешкала на проспекті Нахімова, однак певний час проживала разом із батьками на проспекті Миру. Саме там нібито і стався інцидент із мародерством. Відомо, що ще у червні змінила номер із українського на російський.

Приблизне місцезнаходження колишньої квартири Волосатової

Українці фіксують усі зміни щодо зрадників

"Типовий образ маріупольського почекуна, — прокоментував ситуацію радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. — Не дивно, що дякує маньяку за згвалтування та вбивство. Знов — маємо розуміти та казати відверто — для подібних мраzот життя дійсно покращилось. Просто розуміння "покращення" між людиною та почекуном кардинально різні. В неї тепер більше дармового, розжилася мародерством, на халяву отримала нову квартиру. В іншому — без змін. Як мешкала в соціальному болоті, так і там і мешкає".

Зазначимо, що під час візиту володимира путіна до Маріуполя він сам сидів за кермом автомобіля. Разом із представниками російської влади та колаборантами побував у місцевій філармонії.

Багато хто вбачає у подібному кроці кремлівського очільника серйозний символізм, адже 16 березня виповнився рік із серйозного авіаудару по Маріупольському драмтеатру. Як відомо, це стало причиною загибелі сотні людей.