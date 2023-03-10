Звинувачує у всьому Україну: блогерка з розбомбленого пологового у Маріуполі втекла в рф

Дівчина щиро вірить російським пропагандистам

Рік тому 9 березня 2022 року російські окупанти скинули авіаційну бомбу на пологовий будинок у Маріуполі. Моторошні світлини постраждалих мам розлетілися тоді Інтернетом. Б’юті-блогерка з Маріуполя Маріанна Вишемирська також потрапила на ці фото. Однак згодом хвиля жалю до неї змінилася на нерозуміння, коли дівчина розповіла у своїх соцмережах, що отримала допомогу від загарбників.

Маріанна Вишемирська під час бомбардування Маріуполя

Нині Маріанна успішно влаштувала собі життя в росії, якщо судити з її Instagram-сторінки. Зазначимо, що для українців вона закрита, однак люди все одно дісталися до сторінки. Під постом про привітання жінок з 8 березня люди почали висловлювати претензії, що дівчина втекла до окупантів.

Судячи з інформації у соцмережі, мешкає вона у москві. А Маріанна своєю чергою особисто заявила, що саме Україна скоює військові злочини. Ось підбірка лише деяких її відповідей на закиди, що вона втекла до москви.

"Лицемірство гірше за байдужість. Скільки років по сьогодні Україна випускає снаряди на південному сході? Чи це "інше"?"

"Дев'ятий рік, не вдавайте дурепу. Можете зайти до мене на канал, там реальні фото із Донецька. У реальному часі. Дивіться факти. Зрозуміло, що жодне західне ЗМІ про це не напише, бо це не в їхніх інтересах. Як восени минулого року український снаряд прилетів прямим потраплянням до пологового будинку на території лікарняного комплексу в Донецьку і жодне західне ЗМІ навіть не обмовилося, оскільки це ті воєнні злочини, які висвітлювати не в їхніх інтересах".

"Україна відправляє свої ракети як на російські території, але переважно на Донбас щодня".

"Україна вбиває людей на Донбасі протягом 8 років, чому Вас це не шокує?"

Час від часу Маріанна наштовхувалася на коментарі інших мешканців сходу України. До прикладу Лариса Пасічник написала, як до її міста прилітали снаряди окупантів:

"Я от теж з того самого регіону. Бачила як росіяни захоплювали Горлівку, знаю, як вбивали людей в окупованому слов‘янську в 14-му, бачила як у 15-му на Краматорськ летіла ракета з окупованої Горлівки, яка забрала життя людей у мирному місті. Хто ж тебе конкретно так образив в Україні, що ти обрала брехливу риторику?" – пише жінка.

Дівчина на це відповіла: "Заробляю чесною працею, як і усі порядні люди. Мене особисто ні що не кривдить у цьому житті взагалі. Я не хочу витрачати її на негатив та образи. Цілком адекватно завжди оцінювала ситуацію і ні кого не проклинала, коли Україна нищила Донецьк. Бо на свою душу гріха брати не хочу. Кожен рано чи пізно сам відповість за свої вчинки та прийняті рішення без будь-яких прокльонів та агресії".

Нагадаємо, що не одна Маріанна втекла жити та працювати до росії. Нещодавно відомий український кліпмейкер заявив, що поїде до Європи знімати фільм про Україну, а сам вирушив у росії знімати кліп для співачки-путіністки.

Також нещодавно розгорівся скандал із б’юті-блогеркою з Одеси, яка теж втекла до рф. Вона називає українську владу фашистами та закликає своїх підписників "об'єднуватися".