Тодоренко, яка втекла до Росії, виклала фото з прапором РФ і побажала взаємної любові українцям і росіянам

Відома ведуча закликала до миру, але думку своїх шанувальників дізнатися не захотіла

Скандальна телеведуча Регіна Тодоренко на тлі загострення воєнного стану між Україною та Росією, надумала мирити українців та росіян.

На своїй сторінці в Інстаграмі зірка, яка вже не один рік живе в Росії та працює на пропагандистських каналах, опублікувала спільне фото зі своїм чоловіком, російським співаком Владом Топаловим та їхнім спільним сином Михайлом.

При цьому телеведуча приробила до себе маленький прапорець України, а напроти Топалова – Росії. Сина Тодоренка "позначила" прапорцями двох країн.

"Господи, нехай наші діти живуть у мирний час, у мирному суспільстві, повному кохання та взаєморозуміння!", — написала ведуча. Певне, думка своїх підписників, яких налічується 8 млн, її не цікавить — Тодоренко відключила коментарі до посту.

Раніше український телеведучий Анатолій Анатоліч потролив російських журналістів пропагандистського каналу "Росія 24", показавши як в Україні "б*ндерівець знущається з російськомовних дітей". Підписники оцінили іронію ведучого шоу "Ранок з Україною".

Нагадаємо, що на рішення Путіна щодо визнання "незалежності" "ЛНР і "ДНР" відреагували країни та міжнародні політичні та військово-політичні альянси. А також українська поетеса Ліна Костенко, російська актриса Лія Ахеджакова та інші. Раніше зірка "Службового роману" разом з іншими діячами російської культури, зокрема Андрієм Макаревичем, підписала документ проти можливого вторгнення в Україну під назвою "Аби не було війни!".