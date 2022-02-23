Сбежавшая в Россию Тодоренко выложила фото с флагом РФ и пожелала взаимной любви украинцам и россиянам

Известная ведущая призвала к миру, но мнение своих поклонников узнать не захотела

Скандальная телеведущая Регина Тодоренко на фоне обострения военного положения между Украиной и Россией, надумала мирить украинцев и россиян.

На своей странице в Инстаграме звезда, которая уже не один год живет в России и работает на пропагандистских каналах, опубликовала совместное фото со своим мужем, российский певцом Владом Топаловым и их совместным сыном Михаилом.

При этом телеведущая приделала к себе маленький флажок Украины, а напротив Топалова — России. Сына Тодоренко "обозначила" флажками двух стран.

"Господи, пусть наши дети живут в мирное время, в мирном обществе, полном любви и взаимопонимания!", — написала ведущая. Видимо, мнение своих подписчиков, которых насчитывается 8 млн, ее не интересует — Тодоренко отключила комментарии к посту.

Ранее украинский телеведущий Анатолий Анатолич потроллил российских журналистов пропагандистского канала "Россия 24", показав как в Украине "б*ндеровец издевается над русскоязычными детьми". Подписчики оценили иронию ведущего шоу "Ранок з Україною".

Напомним, что на решение Путина касательно признания "независимости" "ЛНР и "ДНР" отреагировали страны и международные политические и военно-политические альянсы. А также украинская поэтесса Лина Костенко, российская актриса Лия Ахеджакова и другие. Ранее звезда "Служебного романа" вместе другими деятелями российской культуры, в том числе Андреем Макаревичем, подписала документ против возможного вторжения в Украину под названием "Лишь бы не было войны!".