Обвиняет во всем Украину: блогерша из разбомбленного роддома в Мариуполе сбежала в рф

Девушка искренне верит российским пропагандистам

Год назад 9 марта 2022 года российские оккупанты сбросили авиационную бомбу на роддом в Мариуполе. Жуткие фото пострадавших мам разлетелись тогда по Интернету. Бьюти-блогерша из Мариуполя Марианна Вышемирская также попала на эти фото. Однако впоследствии волна сострадания к ней сменилась непониманием, когда девушка рассказала в своих соцсетях, что получила помощь от захватчиков.

Марианна Вышемирская во время бомбардировки Мариуполя

Сейчас Марианна успешно устроила себе жизнь в россии, если судить по ее Instagram-странице. Отметим, что для украинцев она закрыта, однако люди все равно добрались до страницы. Под постом о поздравлении женщин с 8 марта люди начали высказывать претензии, что девушка сбежала к оккупантам.

Судя по информации в соцсети, проживает она в москве. Марианна лично заявила, что именно Украина совершает военные преступления. Вот подборка лишь некоторых ее ответов на упреки, что она сбежала в москву.

"Лицемерие хуже безразличия. Сколько лет по сей день Украина выпускает снаряды на юго-востоке? Или это "другое"?"

"Девятый год, не притворяйтесь дураком. Можете зайти ко мне на канал, там реальные фото из Донецка. В реальном времени. Смотрите факты. Понятно, что ни одно западное СМИ об этом не напишет, потому что это не в их интересах. Как осенью В прошлом году украинский снаряд прилетел прямым попаданием в роддом на территории больничного комплекса в Донецке и ни одно западное СМИ даже не оговорилось, поскольку это те военные преступления, которые освещать не в их интересах".

"Украина отправляет свои ракеты как на российские территории, но преимущественно на Донбасс каждый день".

"Украина убивает людей на Донбассе в течение 8 лет, почему Вас это не шокирует?"

Время от времени Марианна наталкивалась на комментарии других жителей востока Украины. К примеру, Лариса Пасечник написала, как в ее город прилетали снаряды оккупантов:

"Я вот тоже из того же региона. Видела как россияне захватывали горловку, знаю, как убивали людей в оккупированном славянске в 14-м, видела как в 15-м на Краматорск летела ракета из оккупированной Горловки, унесшая жизни людей в мирном городе. Кто же тебя конкретно так обидел в Украине, что ты выбрала лживую риторику?" – пишет женщина.

Девушка на это ответила: "Зарабатываю честным трудом, как и все порядочные люди. Меня лично ничто не обижает в этой жизни вообще. Я не хочу тратить ее на негатив и обиды. Вполне адекватно всегда оценивала ситуацию и ни кого не проклинала, когда Украина уничтожала Донецк. Потому что на свою душу греха брать не хочу. Каждый рано или поздно сам ответит за свои поступки и принятые решения без каких-либо проклятий и агрессии".

Напомним, что не одна Марианна сбежала жить и работать в россию. Недавно известный украинский клипмейкер заявил, что поедет в Европу снимать фильм об Украине, а сам отправился в россию снимать клип для певицы-путенистки.

Также недавно разгорелся скандал с бьюти-блогеркой из Одессы, которая тоже сбежала в россию. Она называет украинские власти фашистами и призывает своих подписчиков "объединяться".