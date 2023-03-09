Украинский режиссер Тарас Голубков, которого отпустил из страны Минкульт, снял клип для россиянки Клавы Коки (фото, видео)

Голубков сотрудничал с россиянами еще до полномасштабного вторжения россии в Украину

Украинский режиссер Тарас Голубков, снимавший клипы для Артема Пивоварова и певицы Златы Огневич, после полномасштабного вторжения россии продолжает работать с российскими артистами-путинистами, которые открыто поддерживают войну против Украины.

Мужчина, который выехал за границу благодаря соответствующему разрешению от Министерства культуры, как пишут журналисты медиапортала "МУЗВАР", снял клип для российской артистки Клавы Коки. Отметим, что россиянка поддерживает оккупацию рф украинских Крыма и Донбасса.

"Под вышедшим вчера официальным видео указан другой клипмейкер, однако актер Сергей Главчев, непосредственно снимавшийся в этой видеоработе, в своем аккаунте в Facebook продублировал пост из Instagram и отметил, что режиссером был именно Голубков. Однако со временем пост исправил, удалив эту графу. Также информацию о сотрудничестве с россиянами подтвердил "МУЗВАР" человек из окружения Тараса. Теперь портал пригласил официальный комментарий у Голубкова и ждет ответа", — говорится в сообщении.

Тарас Голубков — автор музыкальных клипов для группы "Скрябин", Артема Пивоварова, Jerry Heil. В стране-агрессорше снимал видео для Zivert, Клавы Коки, Филиппа Киркорова, Дани Милохина и других российских исполнителей.

Стоит добавить, что Минкульту Тарас Голубков заявил, что едет в Европу снимать фильм о войне в Украине, передает KP.UA. Министерство подтвердило, что предоставило разрешение на временный выезд режиссеру с 14 по 30 ноября 2022 года. Однако сам Голубков выбрал россию и поехал в Москву снимать клип для путинистки.

Тарас Голубков снимает клип для Клавы Коки

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский клипмейкер и режиссер Алан Бадоев, который также работал с россиянами, после событий 24 февраля 2022 года сразу заявил, что больше никогда не согласиться с ними сотрудничать.