"Еще мощнее предыдущей": украинцы оценили обновленную версию конкурсной песни TVORCHI на "Евровидение" (видео)

Представители Украины смогли оправдать надежду своих поклонников

Украинская группа TVORCHI, которая в этом году будет представлять Украину на песенном конкурсе "Евровидение" в Ливерпуле (Великобритания), представила обновленную версию своей конкурсной песни Heart of Steel ("Стальное сердце").

Новую версию сингла опубликовали в YouTube. В ней, как обычно, поется о несокрушимости и силе духа людей, но теперь в композиции в тексте второго куплета появились строки на украинском языке, а в конце мощно заиграла скрипка.

"Незважаючи на біль Я продовжую свій бій Світ палає, а ти дій"

В комментариях к видео украинцы отметили, что обновленная версия им очень понравилась. Они пожелали музыкантам победы на "Евровидении" и пообещали ребятам свою безграничную поддержку на конкурсе:

"Еще более мощная, чем предыдущая версия!"

"Очень понравился обновленный вариант песни. Слова украинского в самое сердце"

"После массированного ракетного удара украинские слова в обновленной шикарной версии песни — в самое сердечко"

Евровидение 2023: что известно

В 2023 году конкурс "Евровидение-2023" от имени Украины пройдет в Великобритании в Ливерпуле. Всего за победу в конкурсе, который будет проводиться уже в 67 раз, будут бороться 37 стран. Отметим, что ряд стран отказались от выступлений на "Евровидении-2023" в связи с устранением Беларуси и россии.

Масштабное нововведение на Евровидении-2023: как теперь будет проходить голосование

Финалисты будут традиционно определены в полуфиналах, которые пройдут 9 и 11 мая. Отметим, что Украина, как страна победитель, автоматически попадает в финал, который состоится 13 мая.