Россиянка представит Чехию на Евровидении-2023 с песней о "сестринстве": подробности скандала (видео)

Песня о "короне сестры" и клип с борщом чешской группы VESNA вызвал неоднозначные комментарии в сети

В британском Ливерпуле, где от имени Украины состоится музыкальный конкурс Евровидение-2023, Чехию будет представлять группа VESNA. Композиция называется My sister's crown ("Корона моей сестры"). В составе коллектива есть уроженка россии, что стало одной из причин скандала вокруг участия чешского представителя.

Информацию о победе VESNA подтвердили в Facebook организаторы чешского Нацотбора на Евровидение. В композиции звучат строки на английском, чешском, болгарском и украинском языках. Артистки выступили со словами поддержки Украины, но в сети восприняли посыл песни и клипа неоднозначно.

Что известно о представителе Чехии на Евровидении-2023

В составе группы VESNA представительницы разных национальностей: Патриция, Бара и Маркета — чешки, Тереза — словачка, Танита — болгарка, Олеся – россиянка (играет на клавишах), а также участие в создании композиции принимала музыкантка-украинка Екатерина. Бурную реакцию еврофанов вызвала Олеся Очеповская, уроженка рф. Известно, что она 10 лет проживает в Чехии и имеет чешское гражданство. В Instagram у девушки закрытый аккаунт, поэтому как именно она высказывается против полномасштабного вторжения рф проследить сложно. Тем не менее, по сети гуляет один из скриншотов поста Олеси с хештегами "Слава Украине" и "Нет войне". Какого-либо развёрнутого публичного осуждения российского агрессора от музыкантки не зафиксировано.

Пост на странице Олеси Очеповской

Отметим, что девушка успела "влипнуть" в еще один скандал. Пользователи нашли в сети фотографию ее брата Игоря в военной российской форме и заподозрили, что тот воюет на стороне оккупантов. Однако мужчина поспешил опровергнуть эти данные. По его словам, снимок сделан давно, куртку он взял на даче, а в армии рф вообще не был, так как давно проживает в Чехии вместе с сестрой. К слову, на странице Игоря в Instagram постов в поддержку Украины и наших беженцев достаточно.

Скандал из-за песни и клипа My sister's crown группы VESNA

Солистки VESNA решили объяснить посыл своей песни в обращении, опубликованном в Twitter. По их словам, их цель — отдать дань уважения своей близкой сестре, Украине. Потому и припев решили сделать украиноязычным. Артистки добавили, что концепция песни связана со славянской традицией, которую поддерживают в общей сложности 13 европейских народов. Лозунг песни чешского представителя на Евровидении-2023 — хэштег #chooseloveoverpower ("выбирай любовь, а не силу").

В сети задумку чешской группы расценивают по-разному. Среди моментов, которые смутили украинскую аудиторию: схожесть призыва к сестринству с нарративом российской пропаганды о "братских народах", спекуляция на теме войны в Украине, использование символа корона, которая уж никак не ассоциируется с украинской государственностью.

Больше всего, пожалуй, негатива вызвал клип на композицию My sister's crown. Пользователи пишут, что образы солисток схожи с русскими матрешками, да и использование украинского национального блюда (в ролике показан борщ) было понято не всеми слушателями.

Реакция сети на выбор Чехии для Евровидения

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украину на Евровидении-2023 представит дуэт TVORCHI. На победу в Нацотборе они не рассчитывали, но рады первому месту. История группы началась со случайного знакомства в городе Тернополь несколько лет назад.