"Чтоб убивать, толкаешь всем нефть": победители Евровидения 2021 поразили сеть полной версией песни, посвященной войне в Украине (видео)

"Как вы спите ночью?" — спрашивают в своем треке музыканты

Победители международного конкурса "Евровидение 2021", итальянская группа Maneskin, которая ранее попала в скандал из-за неуважительного поведения солиста с украинским флагом, опубликовали полную версию хита "Gasoline". Отметим, что впервые часть трека вышла еще в апреле с хештегом #StandUpForUkraine.

Полная версия песни и Lyric Video к ней вышла 20 января на ютуб-канале артистов. Стоит отметить, что в первых кадрах, опубликованных в апреле, можно было увидеть разрушенные украинские города и жертвы российской агрессии, однако в Lyric Video этого нет.

Также стоит подчеркнуть, что в треке слышен четкое обращение к россиянам: их спрашивают о том, как те могут спать по ночам после стольких убийств, а также итальянцы откровенно издеваются над зависимостью Европы от газа страны-агрессора. И хоть в тексте конкретных имен и стран нет, все и так понятно.

Måneskin — GASOLINE (Lyric Video)

Måneskin — GASOLINE: текст песни с переводом

Под видео с песней поклонники со всего мира оставляют множество восторженных комментариев, среди которых много отзывов и от украинцев. Они благодарят группу за поддержку Украины, и просто восхищаются крутым треком.

Напомним, что ранее в сети всколыхнул скандал с участием популярных реперов Kalush (Олег Псюк) и Skofka (Владимир Самолюк) из-за их нового хита "Батьківщина". В одной из строчек украинцы углядели сексизм.