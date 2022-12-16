Победитель Евровидения попал в скандал из-за отвратительного поведения с флагом Украины: что стало причиной (видео)

Поклонники Дамиано Давида разделились на два лагеря

Итальянская рок-группа Maneskin стала победителями "Евровидения" в 2021 году, с тех пор музыканты обрели глобальную приверженность. За год ими было продано около 40 миллионов копий по всему миру и собрано 4 миллиарда прослушиваний на всех потоковых платформах. После вторжения российских войск на территорию Украины, Maneskin отменил тур в россию в знак солидарности с украинским народом. Кроме того, музыканты неоднократно поднимали на сцене украинский флаг, чем завоевали благодарность украинских поклонников.

Впрочем, часть фанатов изменила свое положительное мнение после очередного концерта группы. В сети солиста Дамиано обвинили в позорном обращении с украинской символикой. В частности, фанаты заметили, что певец беззастенчиво прошелся ногами по флагу. Они заметили, что это неуважение не оправдать адреналином.

После чего последовала волна возмущения?

В TikTok массово призывают не закрывать глаза на плохие поступки Дамиано Давида в отношении Украины. Бывшие фанаты приводят в пример показательный концерт в Бостоне, который проходил 26 ноября.

"Его поведение на сцене ужасает каждый раз. Пока весь мир чествовал память жертв Голодомора, он в тот же день обматывается украинским флагом как банным полотенцем, ходит по нему и швыряет его. Многие публичные вещи в знак поддержки нашей страны не освобождают его от ответственности." – заявили в сети.

Поклонники возмущены таким поведением и считают, что певец должен извиниться перед украинцами, чтобы хотя бы частично вернуть свою репутацию.

Сотрудничество с Роджером Уотерсом

Еще одна причина хейта рок-группы – сотрудничество с Роджером Уотерсом. Maneskin были приглашены принять участие в документальном фильме бывшего басиста и вокалиста Pink Floyd. После выхода клипа, в котором они появляются, музыканты поблагодарили Уотерса за отличную возможность.

"Для нас большая честь быть частью вашего документального фильма. Продолжайте петь и громко играть Nûdem!", — пишут Дамиано Давид, Виктория Де Анджелис, Томас Раджи и Итан Торчи.

Часть украинских поклонников Maneskin были не в восторге увидеть это, ведь у Роджера Уотерса откровенно антиукраинская позиция. Об этом они заявили и в комментариях под твитом.

Напомним, в августе Уотерс возложил ответственность за начало войны в Украине на президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена, назвав его "военным преступником, разжигающим огонь в Украине". Он также выразил мнение, что война обусловлена ​​главным образом реакцией москвы на действия НАТО, подошедшей вплотную к границам россии.

В сентябре музыкант написал 2 открытых письма жене президента Украины Елене Зеленской, в которых призвал ее заставить мужа "поступить правильно" и пойти на переговоры с россией. Певец повторил тезисы российской пропаганды и заявил, что Украиной руководят "силы радикального национализма". Первая леди Украины в ответ напомнила Уотерсу, что "россия напала на Украину, уничтожает города и убивает людей". Именно поэтому выступления Роджера Уотерса бойкотируют в Европе.

Благотворительность и клип посвященный Украине

Другая часть украинских поклонников предстала в защиту Maneskin. Они считают, что музыканты сделали много хороших вещей, и это надо ценить. В частности, в апреле группа выпустила песню с хештегом #StandUpForUkraine. В кадрах можно увидеть разрушенные украинские города и жертвы российской агрессии. Трек был записан в рамках инициативы, собирающей средства для украинских беженцев. В описании в клип музыканты призвали своих поклонников сделать финансовое пожертвование для помощи, воспользовавшись платформой Global Citizens.

Солист коллектива неоднократно затрагивал тему войны в Украине. На одном из самых масштабных музыкальных фестивалей Сoachella в Калифорнии Дамиано Давид произнес со сцены мощную речь о бомбардировке украинских городов и послал президента России Владимира Путина вслед за российским кораблем. Кроме того, он призвал зрителей ценить то, что у них есть возможность просто попасть на концерт и быть беззаботными, поскольку кто-то в это время переживает, проснется ли живым и сколько ракет упадет на город.