Переможець Євробачення потрапив у скандал через огидну поведінку з прапором України: що стало причиною (відео)

Шанувальники Даміано Давіда розділились на два табори

Італійський рок-гурт Maneskin стали переможцями "Євробачення" у 2021 році, з того часу музиканти здобули глобальну прихильність. Вже за рік ними було продано близько 40 мільйонів копій по всьому світу та зібрано 4 мільярди прослуховувань на всіх потокових платформах. Після вторгнення російських військ на територію України, Maneskin скасував тур в росії на знак солідарності з українським народом. Окрім того, музиканти неодноразово підіймали на сцені український прапор, чим завоювали вдячність українських шанувальників.

Втім, частина фанатів змінила свою позитивну думку після чергового концерту групи. У мережі соліста Даміано звинуватили у ганебному поводженні з українською символікою. Зокрема фанати помітили, що співак безсоромно пройшовся ногами по прапору. Вони зауважили, що цю неповагу не виправдати адреналіном.

Після чого пішла хвиля обурення?

В TikTok масово закликають не закривати очі на погані вчинки Даміано Давіда щодо України. Колишні фанати приводять у приклад показовий концерт у Бостоні, який відбувався 26 листопада.

"Його поведінка на сцені жахає кожного разу. Поки весь світ вшановував пам’ять жертв Голодомору, він в той же день обмотується українським прапором мов банним рушником, ходить по ньому та швиряє його. Багато публічних речей у знак підтримки нашої країни не звільняють його від відповідальності." — заявили в мережі.

Шанувальники обурені такою поведінкою та вважають, що співак має вибачитися перед українцями, щоб хоча б частково повернути свою репутацію.

Співпраця з Роджером Вотерсом

Ще одна причина хейту рок-групи — співпраця з Роджером Вотерсом. Maneskin були запрошені взяти учать у документальному фільмі колишнього басиста і вокаліста Pink Floyd. Після виходу кліпу, у якому вони з’являються, музиканти подякували Вотерсу за чудову можливість.

"Для нас велика честь бути частиною вашого документального фільму. Продовжуйте співати та голосно грати Nûdem!", — пишуть Даміано Давід, Вікторія Де Анджеліс, Томас Раджі та Ітан Торчі.

Частина українських шанувальників Maneskin були не в захваті побачити це, адже Роджер Вотерс має відверто антиукраїнську позицію. Про це вони заявили й у коментарях під твітом.

Нагадаємо, в серпні Вотерс поклав відповідальність за початок війни в Україні на президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена, назвавши його "військовим злочинцем, що розпалює вогонь в Україні". Він також висловив думку, що війна обумовлена ​​головним чином реакцією москви на дії НАТО, що підійшла впритул до кордонів росії.

У вересні музикант написав 2 відкриті листи дружині президента України Олені Зеленській, у яких закликав її змусити чоловіка "вчинити правильно" та піти на переговори з росією. Співак повторив тези російської пропаганди та заявив, що Україною керують "сили радикального націоналізму". Перша леді України у відповідь нагадала Вотерсу, що "росія напала на Україну, знищує міста та вбиває людей". Саме тому виступи Роджера Вотерса бойкотують в Європі.

Благодійність та кліп присвячений Україні

Інша частина українських шанувальників постали на захист Maneskin. Вони вважають, що музиканти зробили багато хороших речей і це треба цінувати. Зокрема, у квітні гурт випустив пісню з хештегом #StandUpForUkraine. У кадрах можна побачити зруйновані українські міста та жертв російської агресії. Трек був записаний у рамках ініціативи, що збирає кошти для українських біженців. В описі до кліпу музиканти закликали своїх шанувальників зробити фінансову пожертву для допомоги, скориставшись платформою Global Citizens.

Соліст колективу неодноразово торкався теми війни в Україні. На одному з наймасштабніших музичних фестивалів Сoachella в Каліфорнії Даміано Давид виголосив зі сцени потужну промову про бомбардування українських міст і послав президента росії володимира путіна вслід за російським кораблем. Окрім того, він закликав глядачів цінувати те, що у них є можливість просто потрапити на концерт та бути безтурботними, оскільки хтось у цей час переймається, чи прокинеться живим, та скільки ракет впаде на місто.