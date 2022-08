Співзасновник Pink Floyd розкритикував Байдена за постачання зброї Україні: мережа в гніві

Музикант уже давно не приховує своєї проросійської позиції

Співзасновник групи Pink Floyd Роджер Вотерс під час свого турне This Is Not A Drill ("Це не навчання") Північною Америкою назвав президента США Джо Байдена "військовим злочинцем" за те, що той підтримав передачу зброї Україні.

Пізніше в інтерв’ю CNN Вотерс обґрунтував свої слова тим, що Байден нібито "розпалює війну" та закликав його "підштовхнути" президента України Володимира Зеленського до переговорів.

На його думку, це допомогло б "усунути необхідність у цій жахливій війні".

Коли журналіст зазначив, що той звинувачує не той бік, Вотерс висловив думку, що війна нібито розпочалася у 2008 році, коли НАТО почало розширюватися на схід. Він також заявив, що західні лідери нібито порушили обіцянку дану президенту СРСР Михайлу Горбачову в 90-х роках.

Втім, попри твердження російських лідерів, такої обіцянки не було.

Українці ж, почувши знайомі наративи російської пропаганди, не соромлячись висловили своє обурення.

Варто зазначити, що Вотерс завжди поділяє соціалістичні погляди, а мати була членом Комуністичної партії Британії. Схожий світогляд був і в його першої дружини Джудіт Трім, яку ще називали "троцькісткою вкрай лівого штибу".

Свої проросійські погляди він не приховував і в 2014 році, коли заявив, що Революція Гідності була "організована США" і нібито дії Вашингтона підштовхнули росію до захоплення Криму.

Як повідомлялося раніше, у квітні група Pink Floyd у складі Ніка Мейсона, Девіда Гілмора, Гая Пратта та Нітіна Соні вперше за 28 років випустила нову пісню. Як вокал музиканти використали запис вокалу лідера гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка, коли той заспівав пісню "Ой, в лузі червона калина" на Софіївській площі в Києві. Усі зібрані від продажу пісні кошти вони надіслали на гуманітарну допомогу Україні.