Сооснователь Pink Floyd раскритиковал Байдена за поставки оружия Украине: сеть в гневе

Музыкант уже давно не скрывает своей пророссийской позиции

Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс во время своего турне "This Is Not A Drill" ("Это не учения") по Северной Америке назвал президента США Джо Байдена "военным преступником" за то, что тот поддержал передачу оружия Украине.

Позже в интервью CNN Вотерс обосновал свои слова тем, что Байден якобы "разжигает войну" и призвал его "подтолкнуть" президента Украины Владимира Зеленского к переговорам.

По его мнению, это бы помогло "устранить необходимость в этой ужасной войне".

Когда журналист отметил, что тот обвиняет не ту сторону, Уотерс высказал мнение, что война якобы началась в 2008 году, когда НАТО начало расширяться на восток. Он также заявил, что западные лидеры якобы тем самым нарушили обещание данное президенту СССР Михаилу Горбачеву в 90-х годах.

Впрочем, вопреки утверждениям российских лидеров, такого обещания не было.

Украинцы же услышав знакомые нарративы российской пропаганды не стесняясь высказали свое негодование.

Стоит отметить, что Уотерс всегда разделяет социалистические взгляды, а его мать была членом Коммунистической партии Британии. Похожее мировоззрение было и у его первой жены Джудит Трим, которую еще называли "троцкисткой крайне левого толка".

Свои пророссийские взгляды он не скрывал и в 2014 году, когда заявил, что Революция Достоинства была "организована США" и что якобы действия Вашингтона подтолкнули россию к захвату Крыма.

Читайте также: Категория Lifestyle Галкин потроллил русских в Юрмале, перейдя на латышский язык (видео) Юморист метко пошутил над собравшимися русскими на своем собственном концерте

Как сообщалось ранее, в апреле группа Pink Floyd в составе Ника Мейсона, Дэвида Гилмора, Гая Пратта и Нитина Сони впервые за 28 лет выпустила новую песню. В качестве вокала музыканты использовали запись вокала лидера группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка, когда тот спел песню "Ой, в лузі червона калина" на Софиевской площади в Киеве. Все собранные от продаж песни средства они отправили на гуманитарную помощь Украине.