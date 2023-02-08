Росіянка представить Чехію на Євробаченні-2023 з піснею про "сестринство": подробиці скандалу (відео)

Пісня про "корону сестри" та кліп із борщем чеського гурту VESNA викликав неоднозначні коментарі в мережі

У британському Ліверпулі, де від імені України відбудеться музичний конкурс Євробачення-2023, Чехію представлятиме гурт VESNA. Композиція називається My sister’s crown ("Корона моєї сестри"). У складі колективу є уродженка росії, що стало однією з причин скандалу навколо участі чеського представника.

Інформацію про перемогу VESNA підтвердили у Facebook організатори чеського Національного відбору на Євробачення. У композиції звучать рядки англійською, чеською, болгарською та українською мовами. Артистки виступили зі словами підтримки України, але у мережі сприйняли ідею пісні та кліпу неоднозначно.

Що відомо про представника Чехії на Євробаченні-2023

У складі групи VESNA представниці різних національностей: Патриція, Бара та Маркета – чешки, Тереза – словачка, Таніта – болгарка, Олеся – росіянка (грає на клавішах), а також участь у створенні композиції брала музикантка-українка Катерина. Бурхливу реакцію єврофанів викликала Олеся Очеповська, уродженка рф. Відомо, що вона 10 років проживає у Чехії та має чеське громадянство. В Instagram у дівчини закритий акаунт, тому як саме вона висловлюється проти повномасштабного вторгнення рф простежити складно. Тим не менш, мережею гуляє один із скріншотів посту Олесі з хештегами "Слава Україні" та "Ні війні". Якогось розгорнутого публічного засудження російського агресора від музикантки не зафіксовано.

Пост на сторінці Олесі Очеповської

Зазначимо, що дівчина встигла "влипнути" в ще один скандал. Користувачі знайшли у мережі фотографію її брата Ігоря у військовій російській формі та запідозрили, що той воює на боці окупантів. Проте чоловік поспішив спростувати ці дані. За його словами, знімок зроблений давно, куртку він узяв на дачі, а в армії рф узагалі не був, оскільки давно проживає в Чехії разом із сестрою. До речі, на сторінці Ігоря в Instagram постів на підтримку України та наших біженців достатньо.

Скандал через пісню та кліп My sister’s crown гурту VESNA

Солістки VESNA вирішили пояснити посил своєї пісні в зверненні, опублікованому в Twitter. За їхніми словами, їхня мета — віддати шану своїй близькій сестрі, Україні. Тому й приспів вирішили зробити україномовним. Артистки додали, що концепція пісні пов’язана зі слов’янською традицією, яку підтримують 13 європейських народів. Гасло пісні чеського представника на Євробаченні-2023 — хештег #chooseloveoverpower ("вибирай кохання, а не силу").

У мережі задум чеської групи розцінюють по-різному. Серед моментів, які збентежили українську аудиторію: схожість заклику до сестринства з наративом російської пропаганди про "братні народи", спекуляція на темі війни в Україні, використання символу корони, яка аж ніяк не асоціюється з українською державністю.

Найбільше, мабуть, негативу викликав кліп на композицію My sister’s crown. Користувачі пишуть, що образи солісток схожі з російськими матрьошками, та й використання української національної страви (у ролику показано борщ) було зрозуміло не всіма слухачами.

Реакція мережі на вибір Чехії для Євробачення

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україну на Євробаченні-2023 представить дует TVORCHI. На перемогу в Нацвідборі вони не розраховували, але тішаться першим місцем. Історія гурту розпочалася з випадкового знайомства у місті Тернопіль кілька років тому.