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"Ще потужніша за попередню": українці оцінили оновлену версію конкурсної пісні TVORCHI на "Євробачення" (відео)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Андрій Гуцуляк та Джеффрі Кенні Новина оновлена 09 березня 2023, 16:25
Андрій Гуцуляк та Джеффрі Кенні. Фото instagram.com/tvorchi_official

Представники України змогли виправдати сподівання своїх шанувальників

Український гурт TVORCHI, які цьогоріч будуть представляти Україну на пісенному конкурсі "Євробачення" в Ліверпулі (Велика Британія), представили оновлену версію своєї конкурсної пісні Heart of Steel ("Стальне серце").

Нову версію сингла опублікували в YouTube. У ній, як і зазвичай, співається про незламність та силу духу людей, але тепер у композиції в тексті другого куплета з'явились рядки українською мовою, а в кінці потужно заграла скрипка.

"Незважаючи на біль

Я продовжую свій бій

Світ палає, а ти дій"

В коментарях до відео українці зазначили, що оновлена версія їм дуже сподобалась. Вони побажали музикантам перемоги на "Євробаченні" і пообіцяли хлопцям свою безмежну підтримку на конкурсі:

  • "Ще потужніша ніж попередня версія!"
  • "Дуже сподобався оновлений варіант пісні. Слова української в саме серце"
  • "Після масованого ракетного удару українські слова в оновленій шикарній версії пісні — в саме сердечко"

Євробачення 2023: що відомо

У 2023 році конкурс "Євробачення-2023" від імені України пройде у Великій Британії у Ліверпулі. Усього за перемогу в конкурсі, якийтпроводитиметься вже в 67 раз, боротимуться 37 країн. Зазначимо, що низка країн відмовилася від виступів на "Євробаченні-2023" у зв’язку з усуненням Білорусі та росії.

Масштабне нововведення на Євробаченні-2023: як тепер відбуватиметься голосування

Фіналісти будуть традиційно визначені у півфіналах, які пройдуть 9 та 11 травня. Зазначимо, що Україна, як країна переможець, автоматично потрапляє у фінал, який відбудеться 13 травня.

Теги:
#Євробачення #Пісні #Tvorchi