Український режисер Тарас Голубков, якого відпустив із країни Мінкульт, зняв кліп для росіянки Клави Коки (фото, відео)

Голубков співпрацював із росіянами ще до повномасштабного вторгнення росії в Україну

Український режисер Тарас Голубков, який знімав кліпи для Артема Пивоварова та співачки Злати Огневич, після повномасштабного вторгнення росії продовжує працювати з російськими артистами-путіністами, які відкрито підтримують війну проти України.

Чоловік, який виїхав за кордон завдяки відповідному дозволу від Міністерства культури, як пишуть журналісти медіапорталу "МУЗВАР", зняв кліп для російської артистки Клави Коки. Зазначимо, що росіянка підтримує окупацію рф українських Криму і Донбасу.

"Під офіційним відео, що вийшло вчора, зазначений інший кліпмейкер, проте актор Сергій Главчев, який безпосередньо знімався у цій відеороботі, у своєму акаунті в Facebook продублював пост з Instagram та зазначив, що режисером був саме Голубков. Проте згодом пост виправив, видаливши цю графу. Також інформацію про співпрацю з росіянами підтвердила "МУЗВАР" людина з оточення Тараса. Наразі портал запросив офіційний коментар у Голубкова та чекає відповіді", — йдеться в повідомленні.

Тарас Голубков — автор музичних кліпів для гурту "Скрябін", Артема Пивоварова, Jerry Heil. У країні-агресорші знімав відео для Zivert, Клави Коки, Філіпа Кіркорова, Дані Мілохіна та інших російських виконавців.

Тарас Голубков знімає кліп для Клави Коки

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український кліпмейкер та режисер Алан Бадоєв, який також працював із росіянами, після подій 24 лютого 2022 року відразу заявив, що більше ніколи не погодитися з ними співпрацювати.