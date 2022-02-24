Бадоєв чесно відповів Собчак, чи співпрацюватиме надалі з російськими артистами

Режисер, який знімав кліпи багатьом російським зіркам, заявив з приводу ситуації в Україні

Український режисер, кліпмейкер Алан Бадоєв чесно відповів у коментарі російській телеведучій Ксенії Собчак про намір співпрацювати з російськими зірками після вторгнення військових РФ до України.

Журналістка зазначила, що український співак Іван Дорн та його лейбл висловили позицію, що не працюватимуть із російськими артистами. Собчак поцікавилася у Бадоєва, чи продовжить він і надалі працювати з артистами РФ.

"Моя позиція проста і ясна. Для мене зараз не існує можливості дивитися у бік Росії. Ні, ні і ні", — чітко заявив кліпмейкер.

Нагадаємо, що після масштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого безліч російських артистів та публічних особистостей висловилися проти війни Росії з Україною – це Валерій Меладзе, Іван Ургант, Юрій Дудь та інші.

Нагадаємо, раніше росіяни накинулися на Дудя через слова про Україну і Путіна.

На цей час по всій території України запроваджено воєнний стан. Україна вже розірвала дипломатичні відносини з Росією.