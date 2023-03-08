"Украинские власти – это нацисты": блогерка из Одессы возмутилась на штраф за русский язык (видео)

Риторика девушки похожа на риторику путина в его обращениях

Еще одна блогерша-предательница вызвала скандал в соцсетях. Визажистка из Одессы Руслана Бронникова оскандалилась рашистскими заявлениями в соцсетях. Она призывает украинцев, россиян и белорусов свергнуть "нацистскую власть Зеленского". Девушка работала визажисткой в Одессе, однако после большого вторжения россии в Украину сбежала с мужем в россию.

Сейчас она продолжает вести свою страницу в Instagram и является физическим лицом предпринимателем. Один из подписчиков пожаловался на ее посты языковому омбудсмену Тарасу Кременю, поэтому девушка получила штраф в 5 тысяч гривен и должна его оплатить.

Сейчас она устроила новую истерику по поводу того, что не желает платить штраф. Она назвала Украину "нацистским государством" и призывает подписчиков к свержению власти.

"Все русские, белорусы, казахи, украинцы – знайте, что украинская власть – это люди-нацисты. Они штрафуют за русский язык и дальше они не остановятся, они пойдут дальше, будут карательные батальоны, которые будут ходить и всех будут вылавливать, кто говорит по-русски!" – говорит она в своем видео. Эти видео, к примеру, наводит канал "Боже, яке кончене!".

Поэтому блогер призывает объединяться и "понимать, кто наш враг". Это высказывание очень похоже на тезисы по обращению путина 24 февраля 2022 года, где он призвал украинцев восставать против своей власти. В своих постах Бронникова по-прежнему продвигала российские нарративы. Так, по ее словам, она думала, что худшее в стране произошло после Революции Достоинства, которую она называет "митингом со сменой власти". Также критикует Европу и США, а украинские власти еще раньше называли фашистскими.

О российском вторжении она ни разу не высказалась, лишь акцентирует внимание на "преступлениях украинской власти". В то же время она жила в Одессе, где вела свой бизнес и зарабатывала деньги. Штрафы за нарушение языкового законодательства она считает "схемой заработка власти с обдиркой обычного населения".

Напомним, что в Остроге в общежитии студенты слушали гимн ЧВК "Вагнера" — сейчас в ваши разбираются в ситуации. А вот своими заявлениями недавно оскандалился бежавший в Турцию комик Андрей Щегель, извинившийся за то, что называл Украину "цирком с дебилами".