Дом скандальной Софии Стужук закидали коктейлями Молотова: блогерша назвала виновницу

Беременная на 7 месяце предательница Украины нажаловалась на хейтеров

Молчащая о войне в своей стране скандальная блогерша София Стужук, которая цинично высказывается об обстрелах Украины, заявила о поджигании своего дома неизвестными.

На своей странице в Инстаграме, которую блогерша ограничила для своих украинских подписчиков, беременная Стужук заявила, что ее дом в Риге забросали коктейлями Молотова. По словам девушки, в тот момент в помещении находились она, ее возлюбленный Антон, пятеро детей и одна няня. Мужчина смог вовремя погасить возгорание. Также пара вызвала полицию.

"Кинули 2 коктейля молотова. А тысячи человек все еще пишут, что этого мало и, мол, подумаешь…. А я сижу и думаю, что если бы я спала и не услышала — то гараж бы загорелся и взорвался", — заявила София в соцсети.

Стужук пожаловалась на травлю хейтеров и обвинила некую Юлию, которая, по словам блогерши, слила ее данные и рассекретила место проживания.

Напомним, что София Стужук не раз попадала в скандалы. Общественность бурно обсуждала ее роды в бассейне, пластические операции и причисление себя к "русским". После 24 февраля София Стужук выехала в Латвию к бойфренду Антону. О нападении россиян на территорию Украины долго молчала, в своем профиле о войне практически не упоминает и прямо не называет россию виновной в нападении.

Позже поклонники инста-звезды начали подозревать о беременности блогерши. Окончательно стало ясно, что София Стужук ждет ребенка, когда блогерка "засветила" в соцсети снимок с УЗИ.