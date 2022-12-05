Будинок скандальної Софії Стужук закидали коктейлями Молотова: блогерка назвала винуватицю

Вагітна на 7 місяці зрадниця України нажалілась на хейтерів

Скандальна блогерка Софія Стужук, яка мовчить про війну у своїй країні і цинічно висловлюється про обстріли України, заявила про підпалення свого будинку невідомими.

На своїй сторінці в Інстаграмі, яку блогерка обмежила для своїх українських підписників, вагітна Стужук заявила, що її будинок у Ризі закидали коктейлями Молотова. За словами дівчини, на той момент у приміщенні знаходилася вона, її коханий Антон, п’ятеро дітей та одна нянька. Чоловік зміг вчасно погасити займання. Також пара викликала поліцію.

"Кинули 2 коктейлі молотова. А тисячі людей все ще пишуть, що цього мало і, мовляв, подумаєш.... А я сиджу і думаю, що якби я спала і не почула — то гараж би спалахнув і вибухнув", — заявила Софія в соцмережі.

Стужук поскаржилася на цькування хейтерів і звинуватила якусь Юлію, яка, за словами блогерки, злила її дані і розсекретила місце проживання.

Нагадаємо, що Софія Стужук не раз потрапляла у скандали. Громадськість бурхливо обговорювала її пологи в басейні, пластичні операції та зарахування себе до "росіян". Після 24 лютого Софія Стужук виїхала до Латвії до бойфренда Антона. Про напад росіян на територію України довго мовчала, у своєму профілі про війну практично не згадує і прямо не називає росію винною у нападі.

Пізніше шанувальники інста-зірки почали підозрювати про вагітність блогерки. Остаточно стало ясно, що Софія Стужук чекає на дитину, коли блогерка "засвітила" в соцмережі знімок з УЗД.